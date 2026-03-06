Uk obrazložio ostavku u Skupštini KS: Vlast mora slušati građane

Skupština Kantona Sarajevo razmatra prijedlog odluke o prihvatanju ostavke premijera Nihada Uka i razrješenju Vlade KS, nakon što je Uk poručio da je funkcija manje važna od odgovornosti i da vlast mora poslati jasnu poruku da sluša građane.

Obrazlažući svoju odluku, Uk je kazao da u politici postoji trenutak kada funkcija mora biti manje važna od odgovornosti.

– Kada sam birao između toga da ostanem na funkciji i potrebe da se pošalje jasna poruka da vlast mora slušati građane, moj izbor je bio jasan i zato sam podnio ostavku – kazao je Uk.

Dodao je da vjeruje kako društva napreduju kada institucije preuzimaju odgovornost i kada vlast pokazuje spremnost da čuje glas građana, posebno onih koji, kako je naveo, žele pravednije, sigurnije i uređenije društvo.

Uk je podsjetio na projekte realizirane tokom njegovog mandata, navodeći unapređenje javnog prijevoza, obrazovanja i zdravstvenog sistema, podršku privredi i socijalno ugroženim kategorijama, kao i ulaganja u policiju i infrastrukturne projekte značajne za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Istakao je da su, prema njegovom uvjerenju, u proteklim godinama napravljeni važni koraci naprijed i postavljeni temelji za dalji razvoj Kantona Sarajevo.

– Međutim, nijedan rezultat ne može biti važniji od povjerenja građana u institucije. Kada se to povjerenje poljulja, dužnost onih na javnim funkcijama je da preuzmu odgovornost i omoguće prostor za novi početak – rekao je Uk.

Zahvalio je kolegama, zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo, ministrima i građanima, te najavio da će obavljati dužnost do imenovanja novog premijera. Zastupnike je pozvao da u što skorijem roku imenuju mandatara i započnu proces formiranja nove kantonalne vlade.

Zastupnik SDA u Skupštini KS Mahir Dević ocijenio je da ostavka premijera ne predstavlja poseban moralni čin, ističući da uz funkciju mora ići znanje i kompetencije.

– Nije nikakav poseban moralni čin što ste dali ostavku. Ne možete reći da ste bili odgovoran premijer ako šest godina u Skupštinu nije dostavljen izvještaj o GRAS-u, niti izvještaj o radu Studentskog centra u posljednje četiri godine – kazao je Dević.

S druge strane, zastupnik SBiH Muamer Bandić naveo je da je teško svu odgovornost pripisati premijeru, ističući da Uk nije imao potpunu političku moć nad svim procesima.

– Ali, uvidio je stanje u cjelokupnom procesu i podnio ostavku kako bi odgovornost bila prenesena na nekog drugog – rekao je Bandić.