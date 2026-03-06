Čović žestoko o Forti: Ministar koji ništa ne radi, trebao bi riješiti probleme BHRT-a

Lider HDZ-a Dragan Čović obratio se medijima nakon što je zatražena pauza na samom početku sjednice doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Bez navođenja imena, citirao je ministra Edina Fortu i žestoko ga iskritikovao.

Na pitanje da li se u Domu naroda ili u klubovima razgovara o rješavanju problema BHRT-a, Čović je odgovorio: "Ne razgovara, a trebalo bi. Mi smo kao Kolegij trebali shvatit da je to jedno od vitalnih pitanja BiH - javni RTV servis. Nismo razmijenili nijednu riječ izuzev što populistički izađemo i pričamo kako treba, umjesto da smo riješili to pitanje - definirali i usvojili zakon. Tu bi se pokazalo imamo li ili ne parlamentarnu većinu."

Na red nije došao ni Plan rasta, a prema Čovićevim riječima, zbog rasprava i dopuna dnevnog reda- zadugo i neće.

- Čuo sam od jednog ministra jučer (Edin Fort, op.a.) da je rekao da postoji prešutni dogovor između neke dvije političke opcije (HDZ i SNSD, op.a) da se ništa ne radi do izbora. Kaže uvaženi kolega ministar koji ništa ne radi. On bi trebao riješiti pitanje televizije i probleme vozača - to je njegov resor. Što ne rješava? Što ne izađe s inicijativama u Vijeću ministara o tome - upitao je.

Na konstataciju novinara da nema podršku SNSD-a, Čović je rekao da to nije tako.

- Govorili su i da nema podrške u vezi NATO-a pa sve prođe - dodao je Čović.