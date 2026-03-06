Suđenje Amiru Pašiću Faći: Svjedočile Arifović i Rudić, na sud dolaze Hasanbegović-Konaković i Ramo Isak

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište po optužnici koju je podiglo Kantonalno Tužilaštvo KS protiv Amira Pašića Faće zbog psihičkog nasilja protiv novinarke Rabije Arifović, Duške Jurišić, Dalije Hasanbegović Konaković, supruge Elmedina Konakovića i Mirze Vranj.

Novinarka Stava Rabija Arifović, koja je svjedočila iz posebne prostorije, je na pitanja tužiteljice odgovarala da je bila emotivno skrhana zbog izjava Amira Pasića Faće kojeg, kako je kazala, ne poznaje.

Novinarka Arifović je kazala da joj je velika podrška bila urednica Edita Gorinjac te da je sve vrijeme bila uz nju i tokom davanja izjave u MUP-u odnosno podnošenja krivične prijave protiv Pasića.

Nakon sto je tužiteljica završila s ispitivanjem Rabije Arifović, odbrana je dobila priliku za unaksrno ispitivanje. Nikica Gržić, advokat Pašića, nije imao pitanja, a onda je riječ dobio Faćo.

- Prije ovog ročista sam imao namjeru da se izvinim ovoj gospođi koju stvarno ne poznajem. Dakle nije bilo nikakvog motiva da je vrijeđam, za razliku od drugih koje sam optuživao zbog kriminala i zla koje su nanijeli ovom narodu. Ali sada ne želim da se izvinim - rekao je Pašić.