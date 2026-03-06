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OPĆINSKI SUD

Suđenje Amiru Pašiću Faći: Svjedočile Arifović i Rudić, na sud dolaze Hasanbegović-Konaković i Ramo Isak

Novinarka Stava Rabija Arifović, koja je svjedočila iz posebne prostorije, je na pitanja tužiteljice odgovarala da je bila emotivno skrhana zbog izjava Amira Pasića Faće kojeg, kako je kazala, ne poznaje

Održano ročište. Avaz

Piše: Evelin Trako

6.3.2026

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište po optužnici koju je podiglo Kantonalno Tužilaštvo KS protiv Amira Pašića Faće zbog psihičkog nasilja protiv novinarke Rabije Arifović, Duške Jurišić, Dalije Hasanbegović Konaković, supruge Elmedina Konakovića i Mirze Vranj.

Novinarka Stava Rabija Arifović, koja je svjedočila iz posebne prostorije, je na pitanja tužiteljice odgovarala da je bila emotivno skrhana zbog izjava Amira Pasića Faće kojeg, kako je kazala, ne poznaje.

Novinarka Arifović je kazala da joj je velika podrška bila urednica Edita Gorinjac te da je sve vrijeme bila uz nju i tokom davanja izjave u MUP-u odnosno podnošenja krivične prijave protiv Pasića.

Nakon sto je tužiteljica završila s ispitivanjem Rabije Arifović, odbrana je dobila priliku za unaksrno ispitivanje. Nikica Gržić, advokat Pašića, nije imao pitanja, a onda je riječ dobio Faćo.

- Prije ovog ročista sam imao namjeru da se izvinim ovoj gospođi koju stvarno ne poznajem. Dakle nije bilo nikakvog motiva da je vrijeđam, za razliku od drugih koje sam optuživao zbog kriminala i zla koje su nanijeli ovom narodu. Ali sada ne želim da se izvinim - rekao je Pašić.

Potom je u sudnicu ušla Borka Rudić, generalna sekretarica Udruženja BH novinari.

- Ja sam u penziji, a posao generalne tajnice obavljam honorarno - kazala je Rudić.

Potom je odgovarajući na pitanja tužiteljice Alme Džinović govorila koliko su joj Faćine izjave nanijele psihičke štete.

Kazala je da se nikome nije javljala povodom Faćinih videa osim svojoj doktorici i bližim članovima porodice.

Sljedeće ročište zakazano je za sljedeći petak 13. 3. u 12 sati. Tada je planirano saslušanje 4 svjedoka i to Dalije Hasanbegović Konaković, Rame Isaka, federalnog ministra, Duške Jurišić i Mirze Vranj.

# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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