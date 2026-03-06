Profesor i hafiz Kenan Musić za "Avaz": Bez mjerila društvo samo tone

Ramazan je i u BiH donio dodatnu dozu smirenosti, uprkos svim izazovima, jer ono što su hrana i voda za naša tijela, to je ramazan za naše duše. Ovo je za “Avaz” izjavio profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, hafiz Kenan ef. Musić. On dodaje da su događaji na globalnom planu donijeli zabrinutost u drugoj trećini mubarek mjeseca, pa ramazan protiče između smirenosti i uznemirenosti vjernika.

- Prvo, temeljno Kur’ansko kazivanje je o dva sina Ademova i ono nam govori da ljudska pohlepa i težnja da uzme ono što pripada drugome postoji otkako i čovječanstvo. Kabila je navela njegova pohlepa da ubije Habila. I danas moćnici smatraju da njima pripadaju materijalna dobra drugih i žele da pokažu da njihova snaga nema granica i načina da se suzbije, ali hvala dragom Bogu, pa ima Njega – kaže Musić.

Političke tenzije

I događaji u BiH, bilo da je riječ o političkim tenzijama, prijetnjama i uvredama ili tragičnim nesrećama, zbog kojih su studenti izašli na proteste, unose nemir među građane. Put prema uređenoj, mirnoj i sigurnijoj državi, kaže Musić, počinje od lične odgovornosti.

- Ramazan i jeste mjesec u kojem se vraćamo vlastitim odgovornostima. Nažalost, često čekamo da drugi preuzmu odgovornost, a naše zadaće ne ispunjavamo. Jedan od temeljnih Kur’anskih ajeta o toj temi je da će svako od nas pred dragog Boga pojedinačno izaći. Tu nas neće opravdati što je drugi radio ono što je radio. Svi mi pristajemo da budemo dio korupcije i nemorala i to je pitanje našeg izbora. Ramazan bi nas trebao ojačati, da ojačamo ono što je ključno – a to je volja. Bez volje nema slobodnog čovjeka – kaže Musić.

O pokušajima mladih da se suprostave sistemu u kojem zbog neodgovornosti i nemorala gubimo živote, ali i nastojanjima da se takve pobune sasijeku u korijenu, naš sagovornik kaže da – imamo izbore.

- Mi biramo koga želimo i na taj način dajemo legitimitet postupcima političkih stranaka i elita koje to zloupotrebljavaju. Dok ne podignemo glas protiv toga i ne kažemo da tako više ne može, promjena neće biti. Nažalost kroz ovu veliku nesreću i smrt jednog mladog čovjeka, rahmetli Erdoana, morali smo spoznati koliko su neke stvari krhke kada se ne rade kako treba, kada nemamo uzuse i kriterije. Vjera nas uči, ramazan i namazi nas uče kriterijima. Bez mjerila društvo samo tone. Najveća kriza u našem društvu je kriza morala. Ona je polučila korupciju, nepotizam, da političke elite nisu odgovorne, da akademske elite ne podižu glas kad trebaju, a i da se vjerske elite vrlo komformistički ponašaju prema svim pojavama koje nas okružuju – ističe hafiz Musić.

Istinska mjerila

Svaka naša riječ i svaki naš postupak prati nas u vječnosti, upozorava, a ramazan je prilika da se sjetimo da se naši grijesi ne tiču samo budućeg svijeta.

- Aferimi, kako to naš narod kaže, sustižu i na ovom svijetu. Sve elite moraju biti toga svjesne – vjerske, akademske i političke, a i mi svi, kao građani. I ne čuditi se kad nam se dešava nešto loše, jer smo mi otvorili te probleme samima sebi. Neka nas ramazan vrati istinskim mjerilima – poručuje profesor Kenan Musić.