Nema para: Obustavljaju se radovi na autoputu, EBRD traži smjenu rukovodstva Autocesta

Od ponedjeljka, 9. marta, bit će obustavljeni radovi na izgradnju dionice autoputa A1 Medakovo – Ozimice, jer Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine ne plaća izvođačima, saznaje portal !Odgovor.

A ovo preduzeće, pod kontrolom HDZ-a BiH i premijera Nermina Nikšića, nema novaca jer im Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) neće isplaćivati tranše kredita dok Vlada Federacije ne smijeni kompromitirano rukovodstvo Autocesta, potvrđeno je portalu !Odgovor iz izvora iz ove oblasti.

EBRD je u septembru 2025. godine, nakon eksternih revizija, uočio ozbiljne propuste i nepravilnosti u ugovaranju poslova i izborima izvođača radova.

Prema saznanjima Istrage međunarodne banke traže da Vlada FBiH smijeni direktora Autocesta Denisa Lasića i izvršnog direktora Asmira Dževlana.

Podsjećamo, Ured evropskog javnog tužitelja iz Venecije poslao je obavijest čelnicima Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH da su pod istragom zbog sumnje na korupciju i netransparentnog trošenja novca iz evropskih fondova prilikom gradnje dionice autoputa Medakovo-Poprikuše i Ozimice Poprikuše. Osim Lasića i Dževlana, pod istragom su konsultant u Autocestama Erdal Trhulj i službenica za javne nabavke Katica Vranjković.