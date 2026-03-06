Izetbegović oštro uzvratio Nikšiću: Nametnutog premijera nečasne rabote ne zanimaju, jer je i sam u njima učestvovao

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović žestoko je reagirao nakon što je premijer FBiH i prvi čovjek SDP-a BiH Nermin Nikšić najavio podnošenje krivične prijave protiv zastupnice u Skupštini KS i njegove supruge Sebije Izetbegović.

- U posljednjih par sedmica su u javnost iscurile poruke bivšeg rektora UNSA Rifata Škrijelja, bivšeg dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i prosvjetne inspektorice Dalile Hakalović, te su se pojavile informacije sa sudskog ročišta Ajanoviću i izjave njegovog advokata. Sve ove informacije nedvosmisleno potvrđuju spregu i udruženi kriminalni poduhvat kojim je Ajanoviću na protuzakonit način omogućen treći mandat dekana, pod uslovom da on aktivno učestvuje u također protuzakonitom poništavanju doktorata a zatim i smjeni sa pozicije direktora KCUS-a Sebije Izetbegović.

Nametnutog premijera Nikšića ove nečasne rabote ne zanimaju. Ne komentariše ih jer je i sam u njima učestvovao. To mi je, uostalom, u jednoj prepisci i priznao, sa obrazloženjem "da je morao na neki način da uzvrati".

Za njega je problem, i traži da to bude predmetom istrage Poskoka, to što se moja supruga usudila prenositi na vlastitom Facebooku linkove tekstova i već objavljenih poruka o tome kako su joj montirali, uz nagovještaj da će "toga biti još". Naravno da će toga biti još – ali za korupciju i namještaljke nisu krivi novinari koji to istražuju niti oni koji to prenose na društvenim mrežama. Krivi su počionioci, razni škrijelji i ajanovići. Ali i Konaković koji ih na to nagovara. I Nikšić koji ih u tome štiti.