Izetbegović oštro uzvratio Nikšiću: Nametnutog premijera nečasne rabote ne zanimaju, jer je i sam u njima učestvovao

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović žestoko je reagirao nakon što je premijer FBiH i prvi čovjek SDP-a BiH Nermin Nikšić najavio podnošenje krivične prijave protiv zastupnice u Skupštini KS i njegove supruge Sebije Izetbegović.
- U posljednjih par sedmica su u javnost iscurile poruke bivšeg rektora UNSA Rifata Škrijelja, bivšeg dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i prosvjetne inspektorice Dalile Hakalović, te su se pojavile informacije sa sudskog ročišta Ajanoviću i izjave njegovog advokata. Sve ove informacije nedvosmisleno potvrđuju spregu i udruženi kriminalni poduhvat kojim je Ajanoviću na protuzakonit način omogućen treći mandat dekana, pod uslovom da on aktivno učestvuje u također protuzakonitom poništavanju doktorata a zatim i smjeni sa pozicije direktora KCUS-a Sebije Izetbegović.
Nametnutog premijera Nikšića ove nečasne rabote ne zanimaju. Ne komentariše ih jer je i sam u njima učestvovao. To mi je, uostalom, u jednoj prepisci i priznao, sa obrazloženjem "da je morao na neki način da uzvrati".
Za njega je problem, i traži da to bude predmetom istrage Poskoka, to što se moja supruga usudila prenositi na vlastitom Facebooku linkove tekstova i već objavljenih poruka o tome kako su joj montirali, uz nagovještaj da će "toga biti još". Naravno da će toga biti još – ali za korupciju i namještaljke nisu krivi novinari koji to istražuju niti oni koji to prenose na društvenim mrežama. Krivi su počionioci, razni škrijelji i ajanovići. Ali i Konaković koji ih na to nagovara. I Nikšić koji ih u tome štiti.
A Nikšić napadima na druge pokušava zaštiti i sebe. Već mjesecima se na različitim medijima objavljuju poruke koje kompromituju aktuelnu vlast, posebno premijera Nikšića, njegovu šeficu kabineta koju naziva kćerkom, i neke od čelnih ljudi FUP-a.
Nikšić , naravno, i za to optužuje "vrh SDA". Uz to što želi da zabrani istraživačko novinarstvo, želi da ušutkuje, prepada, a po mogućnosti i “spengava” političke oponente. Pored komunističkog refleksa za ušutkivanjem i hapšenjem, Nikšić podnošenjem krivične prijave protiv Sebije Izetbegović želi ostvariti još jedan cilj. Naravno, radi se o skretanju pažnje sa istinske korupcije i neuspjeha vlasti koju on predvodi.
Nisu Nikšićev problem statusi na Facebooku, novinarski tekstovi ili izjave političara, njegov problem su istinska korupcija i afere: od poruka iz afere “Spengavanje” koju je cjelokupona javnost vidjela, preko poslova porodičnih firmi i njegovog intimusa Grabovice, enormnog bogaćenja i tajnih ugovora - o čemu javnost tek saznaje, do najave “pljačke stoljeća” koja se priprema preko kupovine Telemacha od strane BH Telecoma.
Nikšićev problem su i hronična nesposobnost i neuspjesi nametnute vlasti: od zaduživanja Federacije za 2,5 milijardi KM samo u ovoj godini, pada broja zaposlenih, pada industrijske proizvodnje, Elektroprivrede koja proizvodi dugove, cijena hrane koje kontinuirano rastu, preko gašenja Koksare u Lukavcu, sve izvjesnijeg gašenja Željezare Zenica, teških probleme u namjenskoj industriji, problema u Željeznicama FBiH, do najsvežijeg - prestanka finansiranja izgradnje autoputa zbog korupcije…i moglo bi se još dugo nabrajati.
Nikšić je kao predsjednik SDP-a odgovoran i za državni nivo, a tek tu je agonija dodatno podcrtana. Bosna i Hercegovina nažalost sve više liči na Jugoslaviju osamdesetih - tone u konflikte, zastoje, blokade, privreda propada, kriminal i afere se smjenjuju, a vlast se brani montiranim procesima i napadima na medije i političke oponente. Živimo sumrak. Još jedan mandat Nikšića i drugova i naći ćemo se u crnom mraku - rekao je Izetbegović.