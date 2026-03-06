Video / Hadžib Salkić: Svijet ne zna čime Iran raspolaže, sljedeća faza može biti pogubna

Gost “Avazovog intervjua” bio je stručnjak za sajber sigurnost, profesor Hadžib Salkić. On je govorio o značaju digitalnih tehnologija u sukobu na Bliskom istoku kazavši da je ovo najveći kibernetički rat do sada.

Govoreći o sistemima kojima raspolažu ove dvije zemlje Salkić je kazao da ne smijemo zaboraviti da je Iran tehnološki jak, iako možda kibernetički, forenzički ili kinetički zaostaje za Izraelom.

- Recimo, u slučaju napada Irana, oni su više napadali u kvantitetu, odnosno u rojevima. Prvi sloj dronova ili nekih drugih tehnološki naprednih uređaja koji su išli prema Izraelu ili američkim bazama u susjednim državama bio je puštan bez aktivnog naoružanja, odnosno bez granata i slično. Cilj je bio da se zasiti odbrambeni mehanizam tih država ili baza, kako bi se ispalile rakete iz odbrambenog sistema. Nakon toga bi dolazili pravi dronovi i drugi mehanizmi koji nose ili ispaljuju rakete i tada su pogađali ciljeve – istakao je Salkić.

On je objasnio da se putem satelita putem prati gotovo sve što se dešava unutar Irana.

- Mislim da negdje između 300 i 400 vojnih satelita, i izraelskih i američkih, prati kompletnu situaciju u Iranu. S druge strane, Iran, čak i kada ima određene mehanizme, ne može pratiti cijelu zemaljsku kuglu, s obzirom na to da se američke baze nalaze u raznim državama – istakao je Salkić.

On je objasnio da je izraelska i američka tehnologija takva da je preciznost ispaljenih raketa ili dronova koji nose rakete toliko dobra, da metu mogu promašiti samo za 30 cm do pola metra.

Salkić je mišljenja i da Iran još nije pokazao sve što ima, te da je upravo to i najveći strah svijeta što ne zna sa čim Iran raspolaže.

- Sljedeća faza rata koja može biti pogubna globalno je taj rat u orbitama u svemiru, prostoru gdje se nalaze sateliti za praćenje informacija – kazao je Salkić.

Kompletan interju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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