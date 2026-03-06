Cijene goriva diktirat će lančana poskupljenja: Građani panično kupuju brašno i ulje

Za samo nekoliko dana rata na Bliskom istoku cijene barela nafte porasle su s oko 67, na iznad 84 dolara po barelu, što se automatski reflektira i na maloprodajne cijene goriva na pumpama u BiH. Od jučer, cijene dizela su 2,36 - 2,65 KM, a benzina 2,29 - 2,42 KM. Nastavak trenda rasta cijena izgledan je, nakon informacija da su lanci snabdijevanja ugroženi blokadom Hormuškog moreuza, ali i zatvaranjem pojedinih rafinerija. Građani BiH, umorni i od dosadašnjeg rasta troškova života, strepe od novih poskupljenja, posebno nakon što su ona prethodnih godina često bila uzrokovana i samim najavama poremećaja na tržištu. Nestašica brašna Predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača Općine Kakanj Ferida Kulović kaže da do ovog momenta nema prijava neopravdanih poskupljenja, ali ima panike među građanima.

Kulović: Panika među građanima . Facebook Kulović: Panika među građanima . Facebook

- Sad je nestašica, evo brašna nema po prodavnicama, barem ovdje po ZDK. Imamo objekat u kojem se kupuje samo brašno, vjerujte da su redovi. Među svijetom je zavladala panika, svi govore o trećem svjetskom ratu, niko od potrošača, otkako je krenulo ovo na Bliskom istoku, ni na šta se ne žali, samo se traži brašno, ulje, šećer i gorivo. Ko je preživio rat u BiH treba ga razumjeti. Svjesna sam da ne mogu kupiti dovoljno, ali ne mogu imati ni kilogram brašna u kući – kaže Kulović. Ni u Udruženju za zaštitu potrošača “Reakcija” iz Banje Luke nemaju primljenih žalbi građana, ali ističu da rast cijena goriva pokreće lančanu reakciju poskupljenja svih proizvoda i usluga.

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