Cijene goriva diktirat će lančana poskupljenja: Građani panično kupuju brašno i ulje

Za samo nekoliko dana rata na Bliskom istoku cijene barela nafte porasle su s oko 67, na iznad 84 dolara po barelu, što se automatski reflektira i na maloprodajne cijene goriva na pumpama u BiH. Od jučer, cijene dizela su 2,36 - 2,65 KM, a benzina 2,29 - 2,42 KM. Nastavak trenda rasta cijena izgledan je, nakon informacija da su lanci snabdijevanja ugroženi blokadom Hormuškog moreuza, ali i zatvaranjem pojedinih rafinerija.
Građani BiH, umorni i od dosadašnjeg rasta troškova života, strepe od novih poskupljenja, posebno nakon što su ona prethodnih godina često bila uzrokovana i samim najavama poremećaja na tržištu.
Nestašica brašna
Predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača Općine Kakanj Ferida Kulović kaže da do ovog momenta nema prijava neopravdanih poskupljenja, ali ima panike među građanima.
- Sad je nestašica, evo brašna nema po prodavnicama, barem ovdje po ZDK. Imamo objekat u kojem se kupuje samo brašno, vjerujte da su redovi. Među svijetom je zavladala panika, svi govore o trećem svjetskom ratu, niko od potrošača, otkako je krenulo ovo na Bliskom istoku, ni na šta se ne žali, samo se traži brašno, ulje, šećer i gorivo. Ko je preživio rat u BiH treba ga razumjeti. Svjesna sam da ne mogu kupiti dovoljno, ali ne mogu imati ni kilogram brašna u kući – kaže Kulović.
Ni u Udruženju za zaštitu potrošača “Reakcija” iz Banje Luke nemaju primljenih žalbi građana, ali ističu da rast cijena goriva pokreće lančanu reakciju poskupljenja svih proizvoda i usluga.
- Važno je da građani zadrže racionalan pristup kupovini. Stvaranje velikih zaliha može dovesti do poremećaja na tržištu, što smo već vidjeli tokom pandemije koronavirusa, kada je nagli rast potražnje premašio ponudu. Tada je došlo do značajnog povećanja cijena osnovnih životnih namirnica, koje se nikada nisu vratile na nivo prije pandemije. Zato pozivamo građane na odgovornu i racionalnu kupovinu, da razmisle da li je zaista potrebno gomilati veće količine brašna, ulja, tjestenine i sličnih namirnica, jer takvo ponašanje može dodatno destabilizovati tržište i posredno utjecati na rast cijena – kaže predsjednik Udruženja Dušan Srdić.
Pojačane inspekcije
Tržišno-turistička inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS provodi pojačane inspekcijske nadzore s ciljem zaštite potrošača i dosljedne primjene mjera o zaključanim cijenama osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda. Najavljeno je da će kontrole biti intenzivirane u maloprodajnim objektima, trgovačkim centrima i benzinskim pumpama, s fokusom na dosljednu primjenu propisanih najviših cijena za 63 proizvoda obuhvaćena Odlukom o produženju mjere neposredne kontrole cijena, koju je Vlada FBiH donijela 28. februara.
- Broj prijava koji se odnosi na poskupljenja ne odstupa od uobičajenog standarda. Od početka sedmice dostavljene su nam dva zahtjeva za inspekcijski nadzor na te okolnosti, na osnovu kojih su pokrenuti postupci inspekcijskog nadzora – kazali su nam u KUIP KS.
Novčane kazne
U slučaju utvrđenih nepravilnosti, Zakon o kontroli cijena predviđa novčane kazne za pravna lica u iznosu od 6.000 do 30.000 KM.
Za odgovorna lica u pravnom licu su kazne od 1.000 do 3.000 KM, te za poslodavca – fizičko lice od 1.000 do 2.000 KM.