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VAŠINGTON

Cvijanović se sastala s izraelskim ambasadorom u SAD: "Konstruktivan i koristan razgovor"

Informisala sam sagovornika o političkim, ekonomskim i bezbjednosnim prilikama u BiH, kao i borbi RS da očuva svoju ustavnu poziciju, navela je

Lajter i Cvijanović. Instagram

M. Až.

6.3.2026

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se u Vašingtonu s ambasadorom Države Izrael u Sjedinjenim Američkim Državama Jehielom Lajterom.

O sastanku je obavijestila javnost putem društvenih mreža, ističući da je razgovor bio konstruktivan i koristan.

- Koristan i konstruktivan sastanak sa ambasadorom Države Izrael u Sjedinjenim Američkim Državama Jehielom Lajterom. Tokom sastanka razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj i Izraelu - poručila je u objavi na mreži X.

- Informisala sam sagovornika o političkim, ekonomskim i bezbjednosnim prilikama u BiH, kao i borbi Republike Srpske da očuva svoju ustavnu poziciju - navela je.

Dodala je i da očekuje nastavak dobre saradnje između Republike Srpske i Izraela.

- Izrazila sam očekivanje da će dosadašnja dobra saradnja između Republike Srpske i Izraela, zasnovana na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama srpskog i jevrejskog naroda, biti nastavljena i u budućnosti - napisala je u objavi na Instagramu.

# IZRAEL
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# BIH
# YECHIEL LEITER
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