Snimak dronom: BiH dobija novih 8,5 kilometara autoputa, ali kada?

Dionica autoputa dužine 8,5 kilometara je prva koja bi u 2026. godini trebala biti puštena u promet.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo, potpisan je 11. novembra 2022. godine.

Izborna godina

Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 167.062.555 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca. Evidentno je da radovi kasne od ugovorenog. Plan je bio da se dionica otvori sredinom prošle godine, a sada su najnovije najave da će sve biti završeno do ljeta ove godine. S druge strane, početkom godine iz preduzeća JP Autoceste FBiH najavljeno je da će ova dionica biti otvorena u prvom tromjesečju 2026., to bi trebalo značiti u narednih 25 dana.

Spektakularna otvaranja

Ne treba iz vida izbaciti ni činjenicu da je izborna godina, pa se spektakularna otvorenja s vatrometima i crvenim tepisima na autoputu u Bosni i Hercegovini po pravilu koriste za prikupljanje političkih poena po principu “sve ovo mi”.

Elem, reporter “Dnevnog avaza” jučer je posjetio dio ove dionice. Laički, sve je urađeno, a radnici koje smo zatekli na dionici rade na poslovima ograda, uređenja zaustavne trake i ostalih manjih radova.

Inače, izvođač radova je „Euro-Asfalt“ d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD „Engineering“ S.r.l. iz Italije. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 167.062.555.93 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Izgradnja ove dionice finansirana je sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Dvije petlje

Na dionici Putnikovo Brdo – Medakovo izgrađeno je šest mostova, jedan manji tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono i bočno naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti.

Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine cca 3,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

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