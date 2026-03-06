Demokratija teoretski u školama, ali ne u praksi: Maturanti nespremni za politički život

Istraživanja ukazuju na to da mladi u BiH često uče teoriju o demokratiji, ali je rijetko "žive" u praksi. Postoji jaz između usvojenog znanja i stvarne primjene demokratskih vrijednosti poput tolerancije i aktivizma u svakodnevnom školskom životu. Obrazovni sistem - U obrazovnom sistemu BiH ove teme prisutne su kroz nastavne planove i programe, prije svega kroz predmet Demokratija i ljudska prava, ali i kroz određene sadržaje u drugim društvenim predmetima. U praksi se pokazalo da se ovaj sadržaj svodi na relativno mali broj časova ili na teorijsko učenje osnovnih pojmova - navode iz Centra za razvoj omladinskog aktivizma (CROA).

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Da je učenje o demokratiji vrlo malo zastupljeno u obrazovnom sistemu BiH mišljenja je sociolog i filozof Asim Mujkić. - Mi nemamo srednjoškolski predmet koji bi djecu upoznavao s institucijama i procedurama i ostalim aspektima funkcioniranja našeg političkog sistema, kao recimo u SAD što postoji predmet American government. Tako da imamo maturante potpuno nespremne za politički život – istakao je profesor Mujkić. Prihvatanje stanja Kada je riječ o kulturi protesta među mladima u našoj zemlji, može se reći da ona nije razvijena u istoj mjeri kao u nekim drugim zemljama regiona ili svijeta, navode iz CROA-e. - Mladi u BiH relativno rijetko koriste proteste kao način javnog izražavanja nezadovoljstva ili zahtjeva za promjenama. Jedan od razloga za to često se povezuje s dugogodišnjom kulturom prihvatanja postojećeg stanja, osjećajem da pojedinačni ili čak kolektivni glas ne može značajno utjecati na političke ili društvene procese, kao i općim nepovjerenjem prema institucijama. Istovremeno, dio mladih svoje nezadovoljstvo češće izražava kroz druge oblike djelovanja, poput društvenih mreža – naveli su za „Avaz“.

Mujkić: Politička kultura na niskom nivou . Facebook Mujkić: Politička kultura na niskom nivou . Facebook