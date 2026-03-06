Demokratija teoretski u školama, ali ne u praksi: Maturanti nespremni za politički život

Istraživanja ukazuju na to da mladi u BiH često uče teoriju o demokratiji, ali je rijetko "žive" u praksi. Postoji jaz između usvojenog znanja i stvarne primjene demokratskih vrijednosti poput tolerancije i aktivizma u svakodnevnom školskom životu.
Obrazovni sistem
- U obrazovnom sistemu BiH ove teme prisutne su kroz nastavne planove i programe, prije svega kroz predmet Demokratija i ljudska prava, ali i kroz određene sadržaje u drugim društvenim predmetima. U praksi se pokazalo da se ovaj sadržaj svodi na relativno mali broj časova ili na teorijsko učenje osnovnih pojmova - navode iz Centra za razvoj omladinskog aktivizma (CROA).
Da je učenje o demokratiji vrlo malo zastupljeno u obrazovnom sistemu BiH mišljenja je sociolog i filozof Asim Mujkić.
- Mi nemamo srednjoškolski predmet koji bi djecu upoznavao s institucijama i procedurama i ostalim aspektima funkcioniranja našeg političkog sistema, kao recimo u SAD što postoji predmet American government. Tako da imamo maturante potpuno nespremne za politički život – istakao je profesor Mujkić.
Prihvatanje stanja
Kada je riječ o kulturi protesta među mladima u našoj zemlji, može se reći da ona nije razvijena u istoj mjeri kao u nekim drugim zemljama regiona ili svijeta, navode iz CROA-e.
- Mladi u BiH relativno rijetko koriste proteste kao način javnog izražavanja nezadovoljstva ili zahtjeva za promjenama. Jedan od razloga za to često se povezuje s dugogodišnjom kulturom prihvatanja postojećeg stanja, osjećajem da pojedinačni ili čak kolektivni glas ne može značajno utjecati na političke ili društvene procese, kao i općim nepovjerenjem prema institucijama. Istovremeno, dio mladih svoje nezadovoljstvo češće izražava kroz druge oblike djelovanja, poput društvenih mreža – naveli su za „Avaz“.
Postavlja se pitanje da li su mladi svjesni da su promjene moguće i da oni mogu biti dio tih promjena ili su izgubili nadu u ovaj sistem.
- Naša politička kultura je generalno na niskom nivou, još dominira uvjerenje da će neko za nas odlučivati, da se nas ništa ne pita, pa nam na kraju tako i bude – kazao je profesor Mujkić.
Iz perspektive rada Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA i projekata koji uključuju mlade, može se reći da među mladima u Bosni i Hercegovini postoji kombinacija skepticizma i nade.
- Mnogi mladi su svjesni izazova u društvu i često izražavaju određeno nepovjerenje prema institucijama i sporosti promjena u sistemu. Zbog toga se ponekad može steći dojam da su izgubili vjeru da je moguće značajno utjecati na šire društvene procese – naveli su iz Centra.
Mladi se aktivirali
- Posljednji događaji pokazuju da među mladima postoji spremnost da reagiraju kada određene situacije snažno odjeknu u javnosti. Nakon tragične nesreće u kojoj je život izgubio Erdoan Morankić, mnogi mladi su izašli na ulice kako bi izrazili nezadovoljstvo i zatražili odgovornost i promjene.
Takve reakcije pokazuju da potencijal za građanski angažman postoji, ali se on najčešće aktivira u trenucima kada određeni događaji snažno pogode društvo i probude osjećaj zajedničke odgovornosti – kazali su iz CROA-e.