Jasna Diklić, diva bh. i regionalnog glumišta, slavi 80. rođendan

Na današnji dan 1946. godine, u Sarajevu je rođena Jasna Diklić, bosanskohercegovačka pozorišna i filmska glumica. Kao kćerka čuvene glumice i lutkarske rediteljice Amalije praktično je prohodala u teatru, ali svoje prve glumačke korake načinila je na sceni sarajevskog Malog pozorišta, gdje se odvijala praktična nastava po dobru znanog Dramskog studija Festivala malih i eksperimentalnih scena MESS, čijoj je prvoj generaciji i sama pripadala. Glumu je diplomirala na Odsjeku scenskih umjetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Prvi profesionalni angažman Jasna je dobila u Narodnom pozorištu u Banjoj Luci, 1969. godine, ali se ubrzo vratila na matičnu scenu Malog pozorišta koje će kasnije ponijeti ime Kamerni teatar 55. Do 1992. godine na ovoj sceni ostvarila je brojne uloge, među kojima su nezaboravne ostale one u “Zagrljenicima” Miodraga Žalice, “Djelovanju gama zraka na čudovišne nevene” Paula Sindela, “Brisanom putu” Milice Novković, “Plavoj Jevrejki” Isaka Samokovlije, a lično izdvaja još i uloge u “Vrhu” Safeta Plakala u režiji Dubravka Bibanovića, 1977., i “Lutkinom bespuću” Safeta Plakala u režiji Vladimira Milčina, 1991. godine. Mina Hauzen Jasnina maestralna kreacija lika Mine Hauzen u “Skloništu” (koje je doživjelo 110 izvođenja u zemlji i 27 u inozemstvu), ponukala je Plakala da pred kraj rata napiše i drugo poglavlje naslova “Memoari Mine Hauzen”, koje je u režiji Zorana Bečića bilo praizvedeno kao prvi mirnodopski projekt SARTR-a. I u ovoj predstavi Jasna je 125 puta briljirala, postižući ono u glumi najteže: da ti ljudi zaborave lično ime i pamte te po imenu lika, te da kod ljudi koji ne razumiju tvoj jezik izazoveš emocije zvali se oni Poljaci, Šveđani ili Nijemci. Za ovu kreaciju proglašena je Ženom 1997. godine u umjetnosti BiH. Briljantne uloge odigrala je i u filmovima: “Nebo iznad krajolika”, “Dobro uštimani mrtvaci”, “Vatrogasac”, “Uđi, ako hoćeš”, “Remake“, “Savršeni krug”, te TV serijama: “Crna hronika”, “Sarajevske price”, “Viza za budućnost”, “Brisani prostor”… Diklić je dobitnica nagrade Tmačin prsten za desetogodišnji angažman i očuvanje digniteta glumca, 2004. godine. Tokom pandemije koronavirusa Jasna je pisala kolumne koje je kasnije objavila u knjizi “Zapisi s Marindvora”.

Karl Filip Emanuel Bah . Wikipedia.org Karl Filip Emanuel Bah . Wikipedia.org

Rođen njemački kompozitor Karl Filip Emanuel Bah 1714. - Rođen njemački kompozitor, čembalist i dirigent Karl Filip Emanuel Bah (Carl Philipp Bach), sin i učenik Johana Sebastijana Baha (Johann Sebastian). Njegove klavirske sonate su preteča klasičnih. Bio je pristalica "osjećajnog stila", dramskog patosa s mnoštvom ukrasa. Djela: dvadesetak simfonija, 60 koncerata za klavir, kamerna muzika, sonate za klavir, kantate, crkvene kompozicije. 1866. - Ruski fizičar Pjotr Nikolajevič Lebedev, profesor Moskovskog univerziteta, rođen je na današnji dan. Proučavao je pritisak svjetlosti, dokazavši postojanje mehaničkog impulsa kod svjetlosnih zraka, što je od velikog značaja za razumijevanje kosmičkih pojava. Djela: "Sila pritiska svjetlosti na gasove", "Magnetometrijsko proučavanje obrtnih tijela". 1869. - Umro francuski kompozitor i muzički pisac Hektor Berlioz (Hector), tvorac romantičarske programske muzike i začetnik moderne orkestracije. Znatno je utjecao na evropsku muziku svog doba. Napisao je "Nauku o instrumentaciji". Djela: "Fantastična simfonija", "Harold u Italiji", "Romeo i Julija", "Faustovo prokletstvo", "Rekvijem", opere "Benvenuto Čelini", "Trojanci". 1879. - Rođen njemački hemičar i fizičar Oto Han (Otto Hahn), profesor univerziteta u Berlinu i Getingenu, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1944., koji je 1957. potpisao Getingenšku deklaraciju, odbijajući da sarađuje u razvoju eventualnog zapadnonjemačkog nuklearnog oružja. Dokazao je, 1938., raspadanje rubidija, a 1939. s Fricom Štrasmanom (Fritz Srassman) je otkrio nuklearnu fisiju (cijepanje) jezgra urana. Otkrio je i radioaktivne elemente mezotorij, radio-torij i - s Lizom Majtner - protoaktinij. 1895. - Urugvajska književnica Huanita Fernandes Morales, poznata kao Huana Fernandes de Ibarbourou, jedna od najistaknutijih liričarki Južne Amerike, nazvana "Huana Amerike", rođena je na današnji dan. Djela: zbirke stihova "Dijamantski jezici", "Divlji korijen", "Ruža vjetrova", "Izgubljena", "Romanse sudbine".

Mato Lovrak . Wikipedia.org Mato Lovrak . Wikipedia.org

Rođen književnik Mato Lovrak, autor kultnog “Vlaka u snijegu” 1899. - Rođen Mato Lovrak, hrvatski književnik, koji je napisao više desetaka pripovijetki i romana za djecu te tri romana za odrasle. Prvi je u hrvatskoj dječijoj književnosti uveo seosku djecu kao glavne protagoniste, a u romanima i pripovijetkama dao prednost akciji. Nerijetko se u njegovim djelima ogleda i vrijeme u kojem su nastala, s blagom kritikom svijeta odraslih. Najpoznatija djela su mu “Vlak u snijegu” (prvobitni naslov “Djeca velikog sela”) i “Družba Pere Kvržice”. 1917. - Umro njemački konstruktor i general Ferdinand fon Cepelin (Zeppelin), koji je 1900. konsturirao veliku zračnu lađu - dirižabl, nazvanu po njemu "cepelin". Njegova letjelica duga 248 metara bila je lakša od zraka, s velikim balonom profiliranog vretenastog oblika i motornim pogonom. 1924. - Rođen Žorž Šarpak (Georges Charpak), francuski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, 1992. godine, za doprinose u razvoju novih detektora u fizici čestica, posebno za višežičnu proporcionalnu komoru ili višeanodni proporcionalni brojač (Multi-Wire Proportional Chamber ili MWPC). 1933. - U Travniku Rođen Marko Martinović, hrvatski i bosanskohercegovački pjesnik. Uvršten je u antologiju "Hrvatska proza u BiH od Matije Divkovića do danas" (1995.) priređivača Veselka Koromana. Smatra se predvodnikom "viteškog novog književnog naraštaja". 1942. - Umro kubanski velemajstor Hose Raul Kapablanka (Jose Capablanca), svjetski prvak u šahu od 1921. do 1927. Izgubio je samo jednu partiju u periodu od 1914. do 1924., po čemu je jedinstven u historiji šaha. Napisao je knjige "Osnovi šaha" i "Moja šahovska karijera".

Seid Memić Vajta . Avaz Seid Memić Vajta . Avaz

Seid Memić Vajta, bh. pjevač i zabavljač, slavi 76. rođendan 1950. - Rođen Seid Memić Vajta, bosanskohercegovački pjevač i zabavljač. Nadimak Vajta dobio je po liku kapetana Vajte iz filma "Doživljaji kapetana Vajata. Godine 1975., s rok grupom “Teška industrija” snimio je prvu singl ploču s pjesmama "U.F.O." i "Karavan", a naredne godine je osnovao novu grupu "Zmaj od Bosne" koja je kratko djelovala. Potom je Vajta krenuo u solo karijeru. Godine 1978., na festivalu "Vaš šlager sezone" osvojio je prvu nagradu s pjesmom "Samo jednom srce voli", a album "Zlatna ribica" iz 1979. mu je donio ogromnu popularnost. Vrhunac karijere mu je nastup na Eurosongu, 1981. godine, s pjesmom "Lejla", kada je osvojio 15. mjesto. Iste godine pobijedio je na Splitskom festivalu s "Mornarevom pjesmom" i bio proglašen pjevačem godine. I sljedeće, 1982., Vajta je bio pjevač godine i pobjednik na festivalu "Vaš šlager sezone" s pjesmom "Naša pisma". Potom je izdao album "Tebi pjevam" i prodao ga u platinastom tiražu. Njegova sljedeća ploča, “Kad bulbuli pjevaju” (1984), imala je zlatni tiraž, a nastupi i nagrade su se nizali… Uporedo s pjevačkom karijerom Vajta je uspješno nastupao na televiziji i vodio šou programe poput “Teversenovih bajki”, te nagrađivanu dječiju emisiju “Nedjeljni zabavnik”. Tu je Vajta glumio, pjevao i komponirao pjesme. Igrao je i u filmu “Nečista krv” reditelja Stojana Stojčića. 1971. - Umro američki filmski glumac Harold Lojd (Lloyd), jedan od najvećih komičara nijemog filma. Filmovi: "Sigurnost na posljednjem mjestu", "Brucoš", "Čuvaj se, profesore", "Luda srijeda". 1976. - Rođen Sergej Ćetković, jedan od najboljih crnogorskih i regionalnih pjevača pop muzike. Bio je 1990-ih član crnogorskih grupa “Vatrena srca” i “Amfiteatar”, s kojima je nastupao na festivalima. Samostalnu karijeru počeo je 1998. pjesmom “Bila si ruža”. Godine 2014., predstavljao je Crnu Goru na Eurosongu. 1983. - Umro engleski kompozitor Vilijam Tarner Volton (William Turner Walton), tvorac osjećajne i lirske muzike neoromantičarskog stila. Posebno je značajan po orkestarskim kompozicijama, koje se odlikuju dugom melodijskom linijom, bogatom harmonijom i složenim ritmom. Djela: melodrama "Fasada", oratorijum "Baltazarov pir", "Koncert za violinu".

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