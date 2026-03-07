Skupština KS usvojila Nacrt zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kojim se nastoji uspostaviti jasniji i pravedniji pravni okvir za rješavanje statusa objekata podignutih bez dozvole ili uz odstupanja od građevinske dokumentacije.

Za usvajanje nacrta glasalo je 20 zastupnika, jedan je bio protiv, dok je jedan zastupnik bio suzdržan.

Najavljeno je da će javna rasprava o ovom zakonskom rješenju trajati 20 dana.

Predloženi zakon precizira postupak i uslove pod kojima se bespravno izgrađeni objekti mogu uvesti u pravni sistem. Na taj način trebalo bi uskladiti prostornu regulativu sa stvarnim stanjem na terenu, dok bi vlasnici koji ispune propisane kriterije dobili priliku da ozakone svoje nekretnine i osiguraju punu pravnu sigurnost.

Prema nacrtu zakona, proces legalizacije trebao bi doprinijeti i uređenju vlasničkih odnosa, što bi moglo imati pozitivan utjecaj na razvoj lokalnih zajednica. Nakon ozakonjenja objekta vlasnici bi mogli slobodno raspolagati nekretninom – prodavati je, davati u zakup ili je opteretiti hipotekom, ali i ostvariti pravo na priključak na komunalnu infrastrukturu poput vode, struje, kanalizacije i plina.

Kao osnova za utvrđivanje postojanja bespravne gradnje koristit će se ortofoto snimak Kantona Sarajevo izrađen za potrebe Prostornog plana za narednih 20 godina. Postupak legalizacije pokreće se podnošenjem zahtjeva za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti, nakon čega nadležni općinski ili gradski organ procjenjuje da li objekat ispunjava uslove predviđene planskim dokumentima i da li ne ugrožava susjedne građevine.

Zakon predviđa i posebne naknade za legalizaciju, koje će zavisiti od zone u kojoj se objekat nalazi. One će se kretati od 20 do 200 KM po kvadratnom metru korisne površine. Istovremeno su predviđene i novčane kazne od 10.000 do 50.000 KM za pravna lica koja nakon podnošenja zahtjeva za legalizaciju nastave gradnju bez potrebnog odobrenja.