U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Tramp traži bezuslovnu predaju Irana

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Tramp traži bezuslovnu predaju Irana.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će prihvatiti samo bezuslovnu predaju Irana, dok SAD i Izrael nastavljaju napade širom zemlje, što je izazvalo nastavak iranskih odmazdi.

- Neće biti nikakvog dogovora s Iranom osim bezuslovne predaje! - napisao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

- Neumorno ćemo raditi kako bismo Iran vratili s ruba uništenja. Iran će imati veliku budućnost - dodao je , između ostalog, Tramp.

BH Telecomova kriminalna akvizicija "Telemacha": SDA i DF traže vanrednu sjednicu zbog pljačke stoljeća.

Kanton ulazi u političku neizvjesnost, izglasana fiktivna ostavka Uka.

O ratu na Bliskom istoku za "Avaz" govorio je analitičar Mirko Dautović. Kaže da je moguće da novi ajatolah bude ubijen.

Zbog sumnje za davanje lažnog iskaza podignuta krivična prijava protiv vještaka u predmetu protiv Šljivića.

Za "Avaz" je govorio i glavni imam MIZ Zavidovići Izet ef. Čamdžić. Ističe da stranački interesi nisu iznad državnog.

Čitajte i o devetim protestima sarajevske mladosti koji su održani jučer.

Političke opstrukcije projekta CIK-a BiH, bez skenera opet izborne krađe.

Volonterizam kao škola života: Od lokalnog aktivizma do digitalnog poduzetništva u Evropi.

Lančana reakcija gašenja "Koksare": Ugroženo gotovo 12.000 radnih mjesta.

Amir Pašić Faćo već pet mjeseci u pritvoru. U Sud dolaze Dalija Hasanbegović-Konaković, Ramo Isak, Duška Jurišić i Mirza Vranj.

Kriza vlasti svega nekoliko mjeseci pred izbore: Vladu KS niko ne želi preuzeti.

Iranski Kurdi spremni za borbu protiv režima, imaju samo jedan uvjet za Amerikance. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Model Ajden Kubat govorio je o Fashion Faces World 2026 i predstavljanju BiH.

S farmaceutima smo razgovarali o terapiji tokom posta.

Od cvijeća i čokolade do muzičkih večeri: 8. mart između društvene poruke i komercijalnog spektakla.

Geopolitički zaokret bošnjačkog rukovodstva nakon rata: Kako je BiH izabrala Ameriku umjesto Irana.

Donosimo vam i intervju s ambasadorom Egipta u BiH.

Razgovarali smo i sa glumcem Irfanom Mensurom. Otkrio nam je kako danas gleda na glumu, mlade kolege i vlastite uloge.

Umjetnica Nikolina Vujić govorila je o velikim mjuziklima, radu s mladima i međunarodnim iskustvima.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada, napisao je tekst: Sarajevska mahala Džidžikovac.

Razgovarali smo s Džanom Džekićem, čovjekom koji je u Ahmedu Krnjiću na vrijeme vidio potencijal vrijedan ozbiljne pažnje. U razgovoru za "Dnevni avaz" Džekić govori o povratku u domovinu, saradnji s Krnjićem i ulozi čovjeka iz sjene u priči koja bi Bosni i Hercegovini mogla donijeti veliki sportski trenutak.

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