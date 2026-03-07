U većem dijelu BiH saobraća se uz povoljne uslove za vožnju

Prema prikupljenim podacima jutros se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća uz povoljne uslove za vožnju i slabiju frekvenciju vozila.

Tokom dana očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na cestama koje vode ka ski centrima ili izletištima, kažu iz BIHAMK-a.

Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.