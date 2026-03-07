"70 ljudi teroriše 23.000 zaposlenih": Uposleni u državnim institucijama izlaze na proteste, bit će predložene i radikalnije mjere

Nakon što se kvorum Doma naroda jučer raspao prije razmatranja izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, sindikati uposlenih u državnim institucijama i policijskim agencijama za ponedjeljak su zakazali sastanak na kojem će definitivno biti utvrđen datum održavanja protesta ispred Parlamentarne skupštine BiH.

Kako saznaje "Avaz", protesti bi trebali biti održani već tokom ovog mjeseca, na dan održavanja prve naredne sjednice Doma naroda.

- Nažalost, ni na jučerašnje dvije sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije došlo do glasanja za izmjene Zakona o platama koji bi nam donio sigurnost u raspolaganju našim novcem. Po već ustaljenom običaju koalicija SNSD/HDZ je srušila obje sjednice vjerovatno zato što su proteklih 30 godina navikli upravo da raspolažu s novcem zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz Sindikata državnih službenika i zaposlenika BiH.

U okviru 23. hitne sjednice, Dom naroda je, pored izmjena zakona o plaćama, trebao imenovati i članove Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH, ali nakon napuštanja sjednice od strane delegata iz SNSD-a i HDZ-a, kvoruma za njeno održavanje nije bilo. To je izazvalo ogorčenje među 23.000 uposlenih u državnim institucijama, koji očekuju da im se izmjenama zakona osigura isplata uvećanih plaća od početka godine, a ne od dana usvajanja budžeta za tekuću godinu, što je dosadašnja praksa.

- Učinkoviti su kad treba da mjesečno uzmu svoje nezasluženo zarađene enormne plate koje graniče za većinu BH populacije sa naučnom fantastikom. Sindikat je već dva puta slao dopise kolegijumu Doma naroda da se sazove sjednica sa dvije tačke koje se tiču direktno zaposlenih i obje su izmjene Zakona o platama, ali taj isti kolegij nam nije nikada zvanično odgovorio, jer valjda misle da su važniji od 23.000 ljudi. Sindikat će, ovoga puta čvrsto obećavamo, poduzeti sve raspoložive korake da ovu stvar riješi i dovede do kraja na zadovoljstvo svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Ovaj bezobrazluk i nepoštivanje više trpiti nećemo. 70 ljudi teroriše 23.000 zaposlenih u Institucijama BiH što nije zabilježeno nigdje u svijetu. Sada je dosta! - navode iz sindikata.

Na sastanku u ponedjeljak bit će predložen i radikalniji oblik protesta.

- Protestvovali su i zaposleni u BHRT-u pa njihov problem nije riješen. Predložiću radikalnije mjere, da na dan održavanja sjednice Doma naroda, blokiramo sve izlaze iz zgrade Parlamentarne skupštine dok se delegati ne izjasne o zakonu o platama - kazao je za "Avaz" predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika, Radenko Mirković.