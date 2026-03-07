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REAKCIJE

Političke opstrukcije projekta CIK-a BiH: Bez skenera opet izborne krađe

Znali smo na šta je vlast RS spremna, ali je ipak iznenađujuće kako se očajnički bore da spriječe uvođenje novih tehnologija, kaže potpredsjednik PDP

Kešo: Opstrukcije počele prošle godine. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

7.3.2026

Intervju predsjednika Centralne izborne komisije BiH Jovana Kalabe, u kojem je za "Avaz" kazao da je u projektu uvođenje novih izbornih tehnologija "nogu podmetnuo" ko god je mogao, izazvao je brojne reakcije, ali i potvrdio informacije da se pošteni i transparentni izbori u BiH nastoje onemogućiti svim sredstvima. Kalaba je kazao da cijeli proces – od objavljivanja tenderske dokumentacije do otvaranja ponuda, prate žalbe firme koja ne ispunjava uvjete iz tendera, što odgađa projekt i dovodi ga u pitanje. Ko je najpovoljniji ponuđač trebalo bi biti poznato u utorak, ali realno je očekivati novu žalbu, koja će dodatno produžiti proceduru.

Član Glavnog odbora SDA Safet Kešo kaže da su opstrukcije počele prošle godine, najprije na političkom, zatim finansijskom, te organizacionom i institucionalnom planu.

- Sad se pojavljuju novi vidovi opstrukcija u fazi kada je tender u završnoj fazi. Ne znam na čemu žalitelji zasnivaju svoje žalbe, ali djeluje deprimirajuće, ljuti svakog normalnog čovjeka činjenica da nam praktično gotova stvar izmiče iz ruku – kaže Kešo.  

Mogući scenarij

Podsjeća da je SDA ponudila i prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, koji sada stoji u Domu naroda, a kojim je regulirana primjena novih izbornih tehnologija, uz naknadno i ručno brojanje glasova, s tim da odstupanja u rezultatima ne smiju biti veća od dva posto.

- Sudeći i prema početnim političkim signalima prvenstveno SNSD-a, ali i HDZ-a, sasvim je moguć scenarij da neko i iz političkog miljea koordinira ove aktivnosti i pokušava da onemogući nabavku. Sve miriše na političku ujdurmu, kroz koju se daju signali profesionalnim žaliteljima da rade svoje prljave poslove. Zaista će biti prava šteta ako nas onemoguće da i mi, kao sav normalan svijet, imamo poštene izbore i praznik demokratije, a ne vašar svađa, prevara, ucjena i podvala – ističe Kešo.

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković naglašava da je izborni proces u BiH, uključujući i prijevremene izbori za predsjednika RS, kontanimiran izbornim krađama i kupovinom glasova.

Nešković: Izborni proces kontaminiran. FENA

Krivce za opstrukcije uvođenju sistema koji bi značajno unaprijedio izborni proces, također vidi u SNSD-u i HDZ-u.

Stupidne izjave

- Ako u oktobru ove godine ne budemo imali skenere i uređaje za biometrijsku identifikaciju birača, ponovo ćemo imati izbornu krađu. Želim da vjerujem da će institucije raditi na adekvatan način i da će se ipak doći do primjene tehničkih izmjena Izbornog zakona. Svjedoci ste da iz jednog u drugi izborni ciklus sve manje građana koristi pravo glasa. Oni na vlasti, kojima to odgovara, pokušavaju to pravdati tvrdnjama da su ljudi na putu, na privremenom radu u zemljama zapadne Evrope, ali apstinencija je zaista ogromna. Zato će bez novih tehnologija biti upitan legitimitet oktobarskih izbora – ističe Nešković.

Znali smo na šta je vlast RS spremna, ali je ipak iznenađujuće kako se očajnički bore da spriječe uvođenje novih tehnologija, kaže potpredsjednik PDP-a, Igor Crnadak.

Igor Crnadak. FENA

- Pokušavaju zaustaviti finansiranje, daju stupidne izjave da nove tehnologije ne unapređuju izborni proces, koče izmjene zakona, blokiraju pravilnike CIK-a, usporavaju nabavke i sa svojim federalnim partnerima čine bukvalno sve da ovo ne bude spremno za oktobar. Zato izbore u BiH ne treba ni održati ako nove tehnologije ne budu spremne. Treba ih odgoditi, poštujući Ustav i zakone, jer se radi o posebnim okolnostima, kao što su bili odgođeni za vrijeme korone. Bolje je imati poštene izbore 3 ili 6 mjeseci kasnije, nego slučaj Pupac na svakom glasačkom mjestu – naglašava Crnadak.

Slučaj iz Laktaša odnosi se na Milku Pupac, njenog supruga Čedu i kćerku Tamaru, koji su na izborima za predsjednika RS u novembru bili potpisani kao da su glasali, a nisu.

# IGOR CRNADAK
# CIK
# SKENERI
# IZBORNE KRAĐE
# ŽELIMIR NEŠKOVIĆ
# SAFET KEŠO
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