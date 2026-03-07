Političke opstrukcije projekta CIK-a BiH: Bez skenera opet izborne krađe

Intervju predsjednika Centralne izborne komisije BiH Jovana Kalabe, u kojem je za "Avaz" kazao da je u projektu uvođenje novih izbornih tehnologija "nogu podmetnuo" ko god je mogao, izazvao je brojne reakcije, ali i potvrdio informacije da se pošteni i transparentni izbori u BiH nastoje onemogućiti svim sredstvima. Kalaba je kazao da cijeli proces – od objavljivanja tenderske dokumentacije do otvaranja ponuda, prate žalbe firme koja ne ispunjava uvjete iz tendera, što odgađa projekt i dovodi ga u pitanje. Ko je najpovoljniji ponuđač trebalo bi biti poznato u utorak, ali realno je očekivati novu žalbu, koja će dodatno produžiti proceduru.

Član Glavnog odbora SDA Safet Kešo kaže da su opstrukcije počele prošle godine, najprije na političkom, zatim finansijskom, te organizacionom i institucionalnom planu.

- Sad se pojavljuju novi vidovi opstrukcija u fazi kada je tender u završnoj fazi. Ne znam na čemu žalitelji zasnivaju svoje žalbe, ali djeluje deprimirajuće, ljuti svakog normalnog čovjeka činjenica da nam praktično gotova stvar izmiče iz ruku – kaže Kešo.

Mogući scenarij

Podsjeća da je SDA ponudila i prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, koji sada stoji u Domu naroda, a kojim je regulirana primjena novih izbornih tehnologija, uz naknadno i ručno brojanje glasova, s tim da odstupanja u rezultatima ne smiju biti veća od dva posto.

- Sudeći i prema početnim političkim signalima prvenstveno SNSD-a, ali i HDZ-a, sasvim je moguć scenarij da neko i iz političkog miljea koordinira ove aktivnosti i pokušava da onemogući nabavku. Sve miriše na političku ujdurmu, kroz koju se daju signali profesionalnim žaliteljima da rade svoje prljave poslove. Zaista će biti prava šteta ako nas onemoguće da i mi, kao sav normalan svijet, imamo poštene izbore i praznik demokratije, a ne vašar svađa, prevara, ucjena i podvala – ističe Kešo.

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković naglašava da je izborni proces u BiH, uključujući i prijevremene izbori za predsjednika RS, kontanimiran izbornim krađama i kupovinom glasova.