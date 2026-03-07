Glavni imam MIZ Zavidovići Izet ef. Čamdžić: Stranački interesi nisu iznad državnog





Posebnim programima u džamijama u BiH u petak je obilježena Lejletul-Bedr, 17. noć ramazana, noć uoči najveće pobjede u historiji islama. Na brdu Bedr, nedaleko od Medine, 17. ramazana 624. godine, 314 muslimana uspjelo je savladati oko 1.300 mekanskih idolopoklonika, ovaj datum upisujući kao trajni simbol iskrene vjere i odlučnosti.

Poruke i opomene

- Obilježavanje Bedranske noći bit će potpuno beskorisno, ako mi iz tog velikog, kolosalnog događaja iz Poslanikovog života ne budemo crpili poruke i opomene. A poruke Bedra su brojne. Bedr nas uči da je moguće da mala skupinu pobijedi veliku. Tu malu Poslanikovu skupinu krasili su kvalitet, odlučnost, pa nas Bedr uči i da je često kvalitet važniji od kvantiteta. Ako želimo ići naprijed moramo sebe učiniti kvalitetnim, na tragu prve Božje naredbe – čitaj, proučavaj, uči, budi koristan – kaže za “Avaz” glavni imam Medžlisa IZ Zavidovići, Izet ef. Čamdžić.

Za uspjeh je potrebna sloga, dodaje Čamdžić, kao što su je imali muhadžiri i ensarije.

- Pa nam Bedr kaže: Hej, vaši pojedinačni ili stranački interesi nipošto ne smiju biti iznad zajedničkog, narodnog, državnog. To bi danas trebalo da odjekne kroz mahale i sela, tamo gdje živi naš narod i naši narodi, kako bismo se osvijestili i našoj djeci načinili bolje mjesto za život. Tu je i poruka da treba uvijek, u svakodnevnici, u životu, poštivati ljude koji znaju, poštivati struku, kao što to Poslanik čini kad je razmjestio vojsku na Bedranskom poprištu. Jedan ashab ga pita je li taj razmještaj vojske rezultat objave ili tvoje mišljenje. Poslanik kaže, to je moje mišljenje, a ashab odgovara da on misli drugačije. Poslanik vidi da je to njegovo mišljenje bolje, pa prihvata. Nije Poslaniku bio problem prihvatiti tuđe mišljenje, nije ga savladao ego, a bio ne neprikosnoven lider s autoritetom kakvog niko više na zemlji neće imati. I Bog nam u Kur’anu kaže: “Pitajte one koji znaju ono što vi ne znate” – ističe Čamdžić.

Bitka sa sobom

Najsnažnijom porukom Bedra smatra činjenicu da bitka, ustvari, nikada nije završena, da će ona trajati zauvijek, sve dok postoji borba sa samim sobom, protiv pohlepe, nagona, strasti, prohtjeva … Čamdžić poručuje da smo svi mi, koji crpimo poruke Lejletul-Bedra, borci na brdu Bedr.

- Ako mi ne dobijemo bitku sa sobom, sve druge bitke su izgubljene. Ne možemo urediti društvo s diplomama koje nisu validne, sa ljudima koji nisu kompetentni za određene funkcije. Kad bi se u naše biće utkala Poslanikova poruka: “Ko nas vara, ne pripada nama”, ništa od toga ne bi bio problem. Izbori su problem zato što se vara. Saobraćajne nesreće su problem, jer ljudi varaju s diplomama i nesposobni su da odgovore zahtjevima posla kojim se bavi. Bedr nas uči da izvojujemo pobjedu sa sobom, a naravno da je država odgovorna da napravi zakone i propise po kojima će se vrednovati kvalitet, gdje će pozicije zauzimati sposobni, a ne podobni. Bedr nas uči da poštujemo znanje, a ne pripadnost – naglašava Čamdžić.

Vjernici samo deklarativno

U novijoj historiji ovog naroda da se primijetiti da nezadovoljstvo i bijes zbog stanja u kojem jesmo, te želja, volja i pokušaji da ga promijenimo traju kratko, a potom se okrećemo drugim temama i ličnim problemima. Uzrok je, kaže naš sagovornik, zato što nismo vjernici u svakodnevici.

- Mi smo vjernici samo deklarativno. Neki je čovjek došao pitati Poslanika, molim te reci mi šta je to vjera, šta je to islam, ali odgovori mi kratko da ja to mogu zapamtiti tako da više nikada nikog o tome ništa ne pitam. Poslanik mu je rekao – reci vjerujem i budi ustrajan. Ako nas ičemu ramazan uči, to je ustrajnost. Mi od zore do zalaska sunca, u vjerovanju, ibadetu, u robovanju Bogu, ustrajavamo posteći. Problem nastaje što mi ne poistovjećujemo vjeru s ponašanjem, već vjeru poistovjećujemo s obredima. A obredi su samo temelj, osnovni vid vjere, na kojem treba nastati čovjek koji živi vjeru. I zato nas to “drži” dok je naš interes, a čim to ispunimo onda nas to pusti. Zato smo mi vjernici samo u određenim prilikama – kaže Čamdžić.