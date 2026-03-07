Volonterizam kao škola života: Od lokalnog aktivizma do digitalnog poduzetništva u Evropi

Jedan od primjera takve inicijative je organizacija BRAVO – Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities, nevladina organizacija iz Bosne i Hercegovine koja danas djeluje širom Evrope kroz različite evropske projekte. Direktor organizacije Ismail Šehić za "Avaz“ ističe da BRAVO nije nastao kao klasičan projekt, već kao ideja koja se razvijala godinama.

U vremenu kada se mladi u Bosni i Hercegovini često suočavaju s ograničenim prilikama, volonterizam i društveni aktivizam postaju važan prostor za sticanje znanja, iskustva i novih prilika. Kroz rad na projektima, posebno onima koji se finansiraju iz evropskih fondova, mnogi mladi pronalaze način da razviju vještine koje im formalno obrazovanje često ne pruža.

- Prije svega, moram reći da BRAVO nije projekt, nego ideja koja je nastala iz potrebe još 2014. godine. Već od 2011. godine učestvovao sam na evropskim treninzima i projektima i primijetio da mnoge organizacije, firme i sportski klubovi koriste EU fondove kako bi pomogli svojoj zajednici - kaže Šehić.

Kako objašnjava, upravo ga je to iskustvo motivisalo da počne raditi na projektima za druge organizacije, a kasnije i da razvije vlastitu inicijativu.

- Od samog početka aktivno radimo na EU projektima i danas smo prepoznati kao pouzdan partner mnogim evropskim organizacijama. Ono što se uči na fakultetima je često samo teorija. Ako želite naučiti poduzetništvo, pregovaranje ili komunikaciju s ljudima, to morate doživjeti u praksi. Volonterizam pruža upravo tu priliku - objašnjava Šehić.

Kroz volontiranje mladi, kako kaže, razvijaju komunikacijske i liderske vještine, rade u timovima i stiču iskustva koja im kasnije pomažu u karijeri.

- Kada volontirate, možda niste plaćeni, ali imate mnogo kontakta s ljudima. Komunicirate, učite kako voditi tim, kako organizovati projekte i kako rješavati probleme. Takvo iskustvo zaista može promijeniti život - kaže on.

Hrabrost i rizik

Osim društvenog aktivizma, projekti poput onih koje provodi BRAVO često podstiču i razvoj poduzetničkog duha među mladima. Ipak, Šehić smatra da je jedan od najvećih izazova u Bosni i Hercegovini nedostatak spremnosti na rizik. Prema njegovim riječima, budućnost poduzetništva među mladima sve više će biti vezana za digitalni sektor.

- Mislim da ćemo u narednih pet do deset godina vidjeti sve više mladih koji pokreću biznise u digitalnoj sferi – kroz društvene mreže, digitalni marketing, aplikacije i uz pomoć umjetne inteligencije - kaže Šehić.