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RADNICI NA LEDU

Ugroženo gotovo 12.000 radnih mjesta: Lančana reakcija gašenja "Koksare"

Rješenja se očekuju od Vlade FBiH, koja je obećala da će zaštititi ugrožena radna mjesta, kaže Kurtović

Koksara Lukavac. Društvene mreže

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

7.3.2026

Nakon gašenja lukavačke “Koksare” i njenih 800 radnih mjesta, slična sudbina prijeti i drugim velikim kompanijama u BiH. Najviše brine mogućnost lančane reakcije i status preduzeća povezanih s nekadašnjim privrednim gigantom iz Lukavca, poput Nove Željezare Zenica, rudnika "Nova Ljubija" u Prijedoru, entitetskih željeznica, te niza lokalnih firmi. 

Nakon što je Vlada FBiH obećala dati saglasnost na Odluku o zaštiti domaće proizvodnje, u vidu uvoznih carina, a koju donosi Vijeće ministara BiH, Sindikat Nove Željezare odgodio je najavljene proteste u Sarajevu.

Rješenja za FBiH

U pitanju je kompanija koja zapošljava gotovo 1.900 radnika, dok iz prijedorskog rudnika, u kojem radi oko 600 uposlenih, stižu najave stečaja. Iz Saveza samostalnih sindikata BiH potvrđuju da je u pitanju gotovo 12.000 radnih mjesta.

- SSS BIH je pokrenuo niz inicijativa i na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, kako bi se došlo do kvalitetnog rješenja, da se ne dešava ovo što se desilo, pogotovo u Koksari. Bili smo i u Tuzli tim povodom. Sa žaljenjem smo primili vijest da poslodavac nije uspio da, u saradnji s vladama TK i FBIH, nađe odgovarajuće rješenje da ti ljudi nastave raditi. Pokušavamo doći do rješenja da nam se ne dešava ovo, sad je u pitanju željezara Zenica, ali ima i poslodavaca izvan Zenice sa sličnim problemima. Svi traže da se najavljena rješenja odnose i na njih, na prostor cijele FBiH – kaže Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata (SSS) BIH.

Rješenja se, dodaje, očekuju od Vlade FBiH, koja je obećala da će zaštiti ugrožena radna mjesta. Ako se rješenje ne nađe, posljedice po ukupnu bh. ekonomiju bit će zabrinjavajuće.

- Mi predstavljamo ogroman broj granskih sindikata iz realnog sektora – od hemije i nemetala, tekstila, kože, obuće, prerade drveta, građevine i ostalih i nemamo problem da pokrenemo i određene proteste i štrajkove i sve što je zakonom uređeno. Da se prava radnika napokon rješavaju na kvalitetan i dobar način, a ne da ostaju bez posla. Pozivamo i poslodavce da imaju razumijevanja po tom pitanju – ističe Kurtović.   

Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH. Facebook

"Odgovor na šutnju“

Nedavno se oglasila Koordinacija slobodnih sindikata BiH koja okuplja sindikate iz oblasti metalske i naftne industrije, medija, telekomunikacija, srednjeg i visokog obrazovanja, policije i drugih oblasti, a koja je, kako su naveli, formirana “kao odgovor na šutnju i pasivnost trenutnog rukovodstva SSS BiH”. Upozoravaju da se stečena prava radnika već mjesecima urušavaju, a da izostaje reakcija SSSBiH na gašenje fabrika, udar kojem je trenutno izložena industrija u FBiH, na usvajanje Zakona o PIO, kojim je diskriminiran veliki broj radnika ili nedovoljno povećanje minimalne plaće. Kurtović kaže da se radi o “žutom sindikatu”, koji nema nikakav utjecaj, a da SSS BiH radi kvalitetno.

- Svi sindikati iz realnog i javnog sektora su u SSS BiH. Pojavio se taj nezavisni sindikat, ne znam ko ga je osnovao, ali on nema nikakav uticaj. Ono što su iznijeli apsolutno nije tačno. Mi učestvujemo u ESV, radimo na izradi zakona, učestvujemo u izradi novog zakona o radu i drugih zakona i jedini se možemo boriti za bolja radnička prava. Iznenađeni smo, jer oni nisu u članstvu SSS BiH. Umjesto da budu jedinstveni, oni se razdvajaju – komentira Kurtović.

# SAMIR KURTOVIĆ
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# KOKSARA LUKAVICA
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