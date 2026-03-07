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"RAZARANJE BIH"

Dodik upozorava: Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine prijetnja stabilnosti BiH

Dok smo mi nudili ekonomiju, povezivanje i stabilnost, drugi su očigledno izabrali vojno grupisanje i udruživanje jednih protiv drugih, navodi Dodik

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

A. O.

7.3.2026

Lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se danas na društvenim mrežama izjavivši da Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir jer je svojim karakterom i ciljevima očigledno koncipiran tako da bude usmjeren protiv Srba i Srbije, a samim tim i Republike Srpske.

- Svaka manifestacija takvog koncepta i podrška Bošnjaka i Hrvata takvoj ideji, razara BiH na paramparčad – napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Dodik navodi da je srpski narod svoju volju za regionalnom stabilnošću pokazao kroz inicijative poput Otvorenog Balkana – prostora saradnje, trgovine i slobodnog kretanja bez granica.

Dodikova objava na X-u. Screenshot

– Dok smo mi nudili ekonomiju, povezivanje i stabilnost, drugi su očigledno izabrali vojno grupisanje i udruživanje jednih protiv drugih. Takve poruke ne doprinose povjerenju u regionu. Ipak, srpski narod zna da prepozna namjere i opasnost i uvijek je spreman da zaštiti svoje interese – napisao je Dodik, prenosi RTRS.

# RS
# MILORAD DODIK
# BIH
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