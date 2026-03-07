Dodik upozorava: Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine prijetnja stabilnosti BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se danas na društvenim mrežama izjavivši da Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir jer je svojim karakterom i ciljevima očigledno koncipiran tako da bude usmjeren protiv Srba i Srbije, a samim tim i Republike Srpske.

- Svaka manifestacija takvog koncepta i podrška Bošnjaka i Hrvata takvoj ideji, razara BiH na paramparčad – napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Dodik navodi da je srpski narod svoju volju za regionalnom stabilnošću pokazao kroz inicijative poput Otvorenog Balkana – prostora saradnje, trgovine i slobodnog kretanja bez granica.