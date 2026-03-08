Izetbegović: "Još jedan mandat Trojke bi nas odveo u crni mrak"

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović prisustvovao je večeras velikom narodnom iftaru u organizaciji Općinskog odbora SDA Vogošća.

U kratkom obraćanju pred nekoliko stotina građana u sportskoj dvorani u Vogošći, Izetbegović je potrcrtao važnost mira.

- Svjedočimo šta se događa u svijetu u posljednjih nekoliko godina, kao i eskalaciji ovih dana. Zbog toga moramo cijeniti mir i njegove bagodati u kojima trenutno živimo. Da bismo sačuvali taj mir, moramo biti jaki u svakom smislu te riječi.

U vrijeme agresije smo pokazali da to možemo, da smo sposobni da se organizujemo i odbranimo od daleko jačeg neprijatelja. Preduvjet za to je vjera u Boga i vjera u vlastitu sposobnost - kazao je Izetbegović.

Ukazao je na to da trenutna situacija u državi nije dobra, da na sceni imamo nesposobnu vlast koja nije u stanju da riješi ni najosnovnije probleme, poput grijanja u Vogošći, čišćenja snijega u Sarajevu, pruge u Jablanici...

- Živimo u blokadama, zastojimo i agoniji koju proizvodi trenutna vlast. Živimo u sumraku, a još jedan mandat Trojke bi nas odveo u crni mrak. Zato je bitno da se SDA vrati i zasutavi negativne trendove - naglasio je Izetbegović.

Uz Izetbegovića, prisutnima se obratio i predsjednik OO Vogošća Sedin Kahriman.