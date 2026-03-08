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TEKUĆI TRANSFERI

Vlada FBIH odobrila pet miliona KM političkim strankama: Najviše dobila SDA, SNSD-u 102.673 KM

SDP je primio 540.876 KM, Naša stranka 237.505 KM, dok je Narod i pravda dobio 153.235 KM, uz dodatnih 158.902 KM kao član koalicije Povjerenje

Dodikovoj stranici više od 100.000 KM. Capital

S. S.

8.3.2026

Vlada Federacije BiH ponovo je iz federalnog budžeta dodijelila novac političkim strankama, ukupno pet miliona KM. Odluka je zavedena kao “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije”.

Najviše sredstava dobila je SDA – 743.123 KM. HDZBiH je iz federalnog budžeta dobio više iznosa, kako kao stranka, tako i kao član različitih koalicija, uključujući 119.527 KM, 242.852 KM i 95.764 KM.

SDP je primio 540.876 KM, Naša stranka 237.505 KM, dok je Narod i pravda dobio 153.235 KM, uz dodatnih 158.902 KM kao član koalicije Povjerenje.

Demokratska fronta Željka Komšića dobila je 422.898 KM, SBiH 170.089 KM, a SNSD Milorada Dodika 102.673 KM.

Sredstva namijenjena SNSD-u podsjećaju na odluku Visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita iz aprila prošle godine, kojom su obustavljene sve isplate SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj zbog kršenja temeljnih principa i ustavno-pravnog poretka BiH. Prema toj odluci, sredstva se sa državnog, entitetskog, kantonalnog, gradskog i općinskog nivoa preusmjeravaju na poseban račun u Centralnoj banci BiH.

# SNSD
# VLADA FBIH
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