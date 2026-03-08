Vlada FBIH odobrila pet miliona KM političkim strankama: Najviše dobila SDA, SNSD-u 102.673 KM

Vlada Federacije BiH ponovo je iz federalnog budžeta dodijelila novac političkim strankama, ukupno pet miliona KM. Odluka je zavedena kao “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije”.

Najviše sredstava dobila je SDA – 743.123 KM. HDZBiH je iz federalnog budžeta dobio više iznosa, kako kao stranka, tako i kao član različitih koalicija, uključujući 119.527 KM, 242.852 KM i 95.764 KM.

SDP je primio 540.876 KM, Naša stranka 237.505 KM, dok je Narod i pravda dobio 153.235 KM, uz dodatnih 158.902 KM kao član koalicije Povjerenje.

Demokratska fronta Željka Komšića dobila je 422.898 KM, SBiH 170.089 KM, a SNSD Milorada Dodika 102.673 KM.

Sredstva namijenjena SNSD-u podsjećaju na odluku Visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita iz aprila prošle godine, kojom su obustavljene sve isplate SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj zbog kršenja temeljnih principa i ustavno-pravnog poretka BiH. Prema toj odluci, sredstva se sa državnog, entitetskog, kantonalnog, gradskog i općinskog nivoa preusmjeravaju na poseban račun u Centralnoj banci BiH.