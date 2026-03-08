Sarajlije u akciji: Stotine darivalo krv nakon hitnog apela

Nakon hitnog apela za darivanje krvi, veliki broj građana Sarajeva odazvao se i danas darovao krv u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
Fotografije iz Zavoda pokazuju da su Sarajlije strpljivo čekale u redu kako bi svojim činom pomogle pacijentima kojima je krv prijeko potrebna.
Među darivaocima bili su i mladi i stariji, svi spremni izdvojiti svoje vrijeme kako bi pružili podršku onima kojima je najpotrebnija.
- Iskreno zahvaljujemo svima koji su se odazvali našem pozivu. Vaša humanost, solidarnost i spremnost da pomognete pokazuju koliko veliko srce ima naša zajednica - istakli su iz Zavoda.
Zahvaljujući odazivu građana, obezbijeđene su prijeko potrebne zalihe krvi koje će omogućiti da klinike zadovolje svoje potrebe tokom vikenda.
- Hvala vam što pokazujete da zajedničkim djelovanjem možemo učiniti mnogo i što nesebično pomažete drugima. Vaša podrška i plemenitost neprocjenjivi su - dodali su iz Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.