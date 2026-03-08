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I MLADI I STARI

Sarajlije u akciji: Stotine darivalo krv nakon hitnog apela

Sarajlije strpljivo čekale u redu kako bi svojim činom pomogle pacijentima kojima je krv prijeko potrebna

Veliki odziv Sarajlija na apel. Facebook

Z. V.

8.3.2026

Nakon hitnog apela za darivanje krvi, veliki broj građana Sarajeva odazvao se i danas darovao krv u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.

Fotografije iz Zavoda pokazuju da su Sarajlije strpljivo čekale u redu kako bi svojim činom pomogle pacijentima kojima je krv prijeko potrebna.

Među darivaocima bili su i mladi i stariji, svi spremni izdvojiti svoje vrijeme kako bi pružili podršku onima kojima je najpotrebnija.

- Iskreno zahvaljujemo svima koji su se odazvali našem pozivu. Vaša humanost, solidarnost i spremnost da pomognete pokazuju koliko veliko srce ima naša zajednica - istakli su iz Zavoda.

Zahvaljujući odazivu građana, obezbijeđene su prijeko potrebne zalihe krvi koje će omogućiti da klinike zadovolje svoje potrebe tokom vikenda.

- Hvala vam što pokazujete da zajedničkim djelovanjem možemo učiniti mnogo i što nesebično pomažete drugima. Vaša podrška i plemenitost neprocjenjivi su - dodali su iz Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

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# SARAJEVO
# DARUJ KRV
# ZAVOD ZA TRANFUZIJSKU MEDICINU
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