Sarajlije u akciji: Stotine darivalo krv nakon hitnog apela

Nakon hitnog apela za darivanje krvi, veliki broj građana Sarajeva odazvao se i danas darovao krv u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.

Fotografije iz Zavoda pokazuju da su Sarajlije strpljivo čekale u redu kako bi svojim činom pomogle pacijentima kojima je krv prijeko potrebna.