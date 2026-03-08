Dizdarević: Geopolitička kretanja ukazuju na radikalan odnos dijela zemalja poput Izraela

Prof. dr. Sandi Dizdarević izjavio je danas u Sarajevu da geopolitička kretanja u posljednje dvije godine ukazuju na radikalan odnos dijela zemalja poput Izraela koji korištenjem različitih metoda lobiranja suprotno međunarodnog pravu čini akte agresije prvobitno prema narodu Palestine, ali i dalje.

Govoreći kao uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca - Krug 99 o temi "Položaj BiH u ukupnoj sigurnosnoj zbilji i geopolitičkih kretanja", Dizdarević je naveo da se posebno zabrinjavajuća geopolitička situacija odnosi na trenutni rat usmjeren prema Iranu, koji ukoliko se ne završi i ne okonča dogovorom proizvest će nesagledive posljedice u sigurnosnom, ekonomskom, energetskom i u krajnjoj instanci političkom smislu.

Naglasio je da BiH, iako već 30 godina suočena sa različitim uticajima, secesionističkim željama te političkom nestabilnosti, nužno mora utemeljiti put ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO.

- Posebnu pažnju BiH, mora posvetiti pozicioniranju i odbijanju malignih uticaja koji dolaze iz regiona od pojedinica i grupa koje imaju za cilj destabilizaciju, onemogućavanje ulaska u NATO, kao i realizaciji projekta pod izgovorom nefunkcionalne države - smatra Dizdarević.

Dodao je da se Bosna i Hercegovina nalazi trenutno u jednoj od najtežih političkih kriza od Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, što se s vremena na vrijeme implicira i u ne/sigurnosnom smislu.

Dizdarević je podsjeto da posljednje dvije godine politički diskurs nameće narativ od pojedinaca i grupa usmjerene na manipulaciju vjerskim elementima prikazujući iste kao ekstremističko-terorističke i dovodeći ih u vezu sa pojedinim ratnim dešavanjima.

Mišljenja je da se uloga i značaj akademske zajednice u BiH trenutno čini možda i najvažnijom jer temeljem egzaktnih naučnih i pravnih činjenica proizašlih iz istraživanja omogućavaju politički odgovor na bazi naučno utemeljenih i spoznatih činjenica.

- Kao takvi od strane probosanskih političkih personifikatora moraju biti usmjereni prema jasnim međunarodnim i regionalnim subjektima u cilju očuvanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta, te mira i sigurnosti - poručio je Dizdarević.