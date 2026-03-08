Bh. državljani u Kuvajtu prepušteni sami sebi: Ambasador se vratio u BiH, na molbe za evakuaciju niko ne odgovara

“Jučer je Kuvajt ponovno bio napadnut, i dok se iz Irana govori o miru, stvarnost ovdje je drugačija. Naši građani, posebno majke s malom djecom, žive u stalnom strahu i neizvjesnosti. Mnogi su na spisku za evakuaciju, ali se čini da pomoć kasni. S obzirom na to, apeliram na našu vladu da hitno izda tranzitne vize za sve koji žele napustiti Kuvajt” – ovo je jučer na društvenim mrežama objavila državljanka Bosne i Hercegovine koja već godinama živi u Kuvajtu.

Desetine bh. državljana koji žele da napuste Kuvajt trenutno su prepušteni sami sebi. Nakon višednevnog uzaludnog čekanja da Ministarstvo vanjskih poslova i Ambasada BiH u Kuvajtu organizuju njihovu evakuaciju, mnogi od njih odlučili su da se sami zapute ka Saudijskoj Arabiji, gdje je situacija mirnija nego u Kuvajtu, i pokušaju preći granicu kako bi došli do aerodroma odakle se mogu evakuisati za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, većina njih nemaju tranzitne vize, tako da ne mogu preko granice, piše Istraga.ba.

Prikupljeni podaci

Iako je Ambasada BiH u Kuvajtu proteklih dana prikupila sve potrebne podatke o našim građanima koji žele da napuste Kuvajt, za sada ih još niko nije kontaktirao. Prijavili su se online za vize, ali odgovora nema. Istovremeno, situacija na Bliskom istoku se iz sata u sat mijenja, pa bh. državljani strahuju da uskoro neće imati nikakve opcije da odu iz ratom zahvaćenih područja.

Hankija Fejzić iz Tuzle kaže da strahuje za sudbinu svog djeteta koje se nalazi u Kuvajtu.

- Kao porodica živimo u strahu jer nemamo nikakve jasne informacije niti pomoć od institucija naše države. Dok mnoge zemlje organizuju pomoć i evakuaciju za svoje građane, mi se osjećamo zaboravljeno. Javno apelujem na Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ministra Elmedina Konakovića da hitno provjere stanje naših državljana u Kuvajtu i da nam daju informacije i podršku - poručuje Fejzić.

Prema informacijama Istrage, ambasador BiH u Kuvajtu Nusret Čančar nalazi se u Bosni i Hercegovini, gdje je navodno došao na ljekarske preglede. Čančar je prije sedam dana prisustvovao svečanom prijemu u sarajevskoj Vijećnici povodom Dana nezavisnosti.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH do sada je uspjelo organizovati samo evakuaciju 156 bh. državljana iz Dubaija, koji su u Sarajevo sletjeli u četvrtak navečer. Radi se uglavnom o građanima koji su se kao turisti zadesili u Dubaiju i drugim gradovima, te su se javili ambasadi BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tražeći evakuaciju. Na Međunarodni aerodrom Sarajevo stigli su letom FlyDubaija. Druga grupa bh. državljana stigla je redovnim letom FlyDubaija u petak.

Dobre veze

Prema zvaničnim informacijama kojima raspolaže MVP BiH, evakuaciju sa Bliskog istoka zatražilo je oko 1.000 naših državljana iz Emirata, oko 300 u Kataru, oko 100 u Kuvajtu, nekoliko desetina u Bahreinu i Omanu te troje u Iranu.

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH osiguralo je 800.000 KM za evakuaciju državljana Bosne i Hercegovine iz ugroženih područja Bliskog istoka. Vlasti Bosne i Hercegovine zatražile su u petak pomoć Evropske unije u evakuaciji jer država nema svoju avio-kompaniju, odnosno avion u vlasništvu države.

Dok ministar Konaković često ističe svoje dobre veze i kontakte sa visokim zvaničnicima na Bliskom istoku, naši državljani i dalje od institucija ne dobijaju nikakve informacije ni organizovanu pomoć za evakuaciju. U okolnostima u kojima mnoge države posljednjih dana aktivno izvlače svoje građane iz rizičnih područja, činjenica da je BiH za sada uspjela organizovati tek ograničen broj povrataka, i to uglavnom iz Dubaija, dovoljno govori o efikasnosti bh. diplomatije u kriznim situacijama.