Ambasador Egipta u BiH Valid Hagag: Prvi put u historiji imamo vojnog atašea u BiH

- Nesumnjivo postoji snažna i obostrana posvećenost Egipta i Bosne i Hercegovine daljem unapređenju saradnje u oblasti odbrane. Ovaj odnos bit će dodatno osnažen zaključivanjem zvaničnog sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Arapske Republike Egipat i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo odbrane Egipta navelo da je želi potpomoći razvoj i opremanje Oružanih snaga BiH. Kada će biti potpisan sporazum s BiH o saradnji u oblasti odbrane?

- Sve intenzivnija saradnja u oblasti odbrane između Egipta i Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od ključnih stubova bilateralnog partnerstva naše dvije države. U tom kontekstu, Vlada Egipta donijela je odluku —prvi put, kako ste s pravom istakli — da imenuje akreditovanog vojnog atašea za Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o značajnom iskoraku koji će u velikoj mjeri doprinijeti daljem produbljivanju saradnje, naročito kroz uspostavljanje institucionalizovanih kontakata i koordinacije između naših ministarstava odbrane. Sa zadovoljstvom ističemo da je naš akreditovani vojni ataše nedavno realizovao svoju prvu zvaničnu posjetu Sarajevu.

Egipat je prvi put od uspostave diplomatskih odnosa s BiH imenovao vojnog atašea. Šta je Vladu Egipta opredijelilo za ovaj potez?

Prvi put od uspostave diplomatskih odnosa Egipat je imenovao vojnog atašea u Bosni i Hercegovini. Saradnja u oblasti odbrane je intenzivirana, a zvanični Kairo spreman je dovesti desetine hiljada turista u Bosnu i Hercegovinu, kaže u intervjuu za „Dnevni avaz“ ambasador Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Valid Hagag (Walid Haggag).

Nadamo se da će sporazum biti formalno potpisan u narednih nekoliko mjeseci, bilo u Kairu ili ovdje u Sarajevu. Sam sporazum otvorit će prostor za dalje razrađivanje niza dodatnih mehanizama za unapređenje bilateralne saradnje u oblasti odbrane, uključujući razmjenu posjeta na visokom nivou, obuku i jačanje kapaciteta, realizaciju zajedničkih aktivnosti, kao i druge moguće oblike saradnje koji će Egiptu omogućiti da pruži dodatnu podršku i pomoć u daljem razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Kada se očekuje da će biti formiran Poslovni savjet Egipta i BiH, koji je najavljen?

- Trenutno radimo na postavljanju temelja za osnivanje Poslovnog savjeta između naše dvije zemlje, koji će koji će služiti kao važna platforma za povezivanje naših poslovnih zajednica i pružiti im niz mogućnosti koje se mogu iskoristiti za unapređenje ekonomske i trgovinske razmjene. Također, nekoliko velikih egipatskih korporacija aktivno istražuje potencijalne investicione mogućnosti u Bosni i Hercegovini. Istovremeno radimo na zaključivanju sporazuma o saradnji između Federacije egipatskih privrednih komora i Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

Ove, kao i nekoliko drugih inicijativa ostaju u samom vrhu naših prioriteta - ne samo radi proširenja sadašnjeg, skromnog obima trgovinske razmjene između naše dvije zemlje, već i radi pružanja prilike egipatskim investitorima da uđu na tržište Bosne i Hercegovine, kao i kompanijama i investitorima iz Bosne i Hercegovine da iskoriste ogroman potencijal egipatske privrede, sa njenim značajnim geografskim položajem i velikim tržištem od preko 110 miliona potrošača.

Vize blokiraju turizam

Turizam kao drugi najjači potencijal saradnje stalno koče komplikovane vizne procedure, ima li pomaka na tom planu?

- Turizam zaista predstavlja važan stub našeg bilateralnog odnosa. Egipat postaje sve značajnija i brzo rastuća destinacija za turiste iz Bosne i Hercegovine. Čarter letovi postoje već nekoliko godina i prvenstveno saobraćaju iz Sarajeva, ali ovog ljeta će letjeti i iz Tuzle, dok u drugim periodima također saobraćaju iz Banja Luke. Pojednostavili smo vizne procedure za sve turiste iz BiH koji putuju u Egipat, tako da turističke vize mogu dobiti u našoj Ambasadi za svega dva radna dana, a oni koji stižu organizovanim turama, direktnim čarter letovima, mogu dobiti vizu i po dolasku.

Istovremeno, želimo i da olakšamo i unaprijedimo dolazak egipatskih turista u Bosnu i Hercegovinu, koja se smatra atraktivnom, raznovrsnom i pristupačnom, ali još nedovoljno otkrivenom destinacijom za milione egipatskih turista koji svake godine putuju u inostranstvo. Tokom proteklih nekoliko godina uložili smo velike napore da podstaknemo veći priliv egipatskih turista u BiH. Nekoliko naših vodećih turističkih agencija izrazilo je interes za promociju posebno pripremljenih turističkih paketa, kao i za uspostavljanje direktnih čarter letova iz Kaira za Sarajevo u tu svrhu.

Nažalost, željeni rezultati ovih napora još nisu u potpunosti postignuti iz više razloga. Uvjeren sam da bi oni mogli biti lako ostvareni uz olakšavanje i pojednostavljenje viznog režima za egipatske turiste koji žele putovati u Bosnu i Hercegovinu, što bi, prema mojoj procjeni, dovelo do dolaska desetina hiljada egipatskih posjetilaca svake godine.

Ovaj značajan potencijalni priliv nesumnjivo bi unaprijedio razvoj turističke industrije i ukupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine, ali bi također jačao kulturne i ljudske kontakte između naše dvije zemlje, te stvorio čvrst osnov za uspostavljanje redovnih direktnih komercijalnih letova između naših država.

Može li BiH više vojno izvoziti u Egipat?

- Tekuća saradnja s namjenskom industrijom u BiH predstavlja važnu komponentu našeg bilateralnog partnerstva. Imamo uspostavljene odnose s više kompanija iz sektora namjenske industrije u BiH i aktivno radimo na daljem proširenju i unapređenju ove saradnje. Zadovoljstvo nam je što je BiH bila snažno zastupljena na posljednjem izdanju naše vodeće međunarodne izložbe naoružanja i vojne opreme EDEX, koja je održana u Kairu prošlog decembra, uz učešće načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, kao i gotovo svih vodećih kompanija koje posluju u namjenskoj industriji Bosne i Hercegovine.

Nadamo se da će predstojeći period donijeti realizaciju više značajnih inicijativa između naših vojnih vlasti i namjenske industrije u BiH. Neke od njih su već razmatrane i otvorit će prostor za proširenje postojećeg obima izvoza i razmjene između obje strane, kao i za moguće uspostavljanje zajedničke proizvodnje, investicija i transfera tehnologije u ovoj oblasti.