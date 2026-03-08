Ambasador Egipta u BiH Valid Hagag: Prvi put u historiji imamo vojnog atašea u BiH

Prvi put od uspostave diplomatskih odnosa Egipat je imenovao vojnog atašea u Bosni i Hercegovini. Saradnja u oblasti odbrane je intenzivirana, a zvanični Kairo spreman je dovesti desetine hiljada turista u Bosnu i Hercegovinu, kaže u intervjuu za „Dnevni avaz“ ambasador Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Valid Hagag (Walid Haggag).
Egipat je prvi put od uspostave diplomatskih odnosa s BiH imenovao vojnog atašea. Šta je Vladu Egipta opredijelilo za ovaj potez?
- Sve intenzivnija saradnja u oblasti odbrane između Egipta i Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od ključnih stubova bilateralnog partnerstva naše dvije države. U tom kontekstu, Vlada Egipta donijela je odluku —prvi put, kako ste s pravom istakli — da imenuje akreditovanog vojnog atašea za Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o značajnom iskoraku koji će u velikoj mjeri doprinijeti daljem produbljivanju saradnje, naročito kroz uspostavljanje institucionalizovanih kontakata i koordinacije između naših ministarstava odbrane. Sa zadovoljstvom ističemo da je naš akreditovani vojni ataše nedavno realizovao svoju prvu zvaničnu posjetu Sarajevu.
Šanse na egipatskom tržištu
Ministarstvo odbrane Egipta navelo da je želi potpomoći razvoj i opremanje Oružanih snaga BiH. Kada će biti potpisan sporazum s BiH o saradnji u oblasti odbrane?
- Nesumnjivo postoji snažna i obostrana posvećenost Egipta i Bosne i Hercegovine daljem unapređenju saradnje u oblasti odbrane. Ovaj odnos bit će dodatno osnažen zaključivanjem zvaničnog sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Arapske Republike Egipat i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Nadamo se da će sporazum biti formalno potpisan u narednih nekoliko mjeseci, bilo u Kairu ili ovdje u Sarajevu. Sam sporazum otvorit će prostor za dalje razrađivanje niza dodatnih mehanizama za unapređenje bilateralne saradnje u oblasti odbrane, uključujući razmjenu posjeta na visokom nivou, obuku i jačanje kapaciteta, realizaciju zajedničkih aktivnosti, kao i druge moguće oblike saradnje koji će Egiptu omogućiti da pruži dodatnu podršku i pomoć u daljem razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Kada se očekuje da će biti formiran Poslovni savjet Egipta i BiH, koji je najavljen?
- Trenutno radimo na postavljanju temelja za osnivanje Poslovnog savjeta između naše dvije zemlje, koji će koji će služiti kao važna platforma za povezivanje naših poslovnih zajednica i pružiti im niz mogućnosti koje se mogu iskoristiti za unapređenje ekonomske i trgovinske razmjene. Također, nekoliko velikih egipatskih korporacija aktivno istražuje potencijalne investicione mogućnosti u Bosni i Hercegovini. Istovremeno radimo na zaključivanju sporazuma o saradnji između Federacije egipatskih privrednih komora i Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
Ove, kao i nekoliko drugih inicijativa ostaju u samom vrhu naših prioriteta - ne samo radi proširenja sadašnjeg, skromnog obima trgovinske razmjene između naše dvije zemlje, već i radi pružanja prilike egipatskim investitorima da uđu na tržište Bosne i Hercegovine, kao i kompanijama i investitorima iz Bosne i Hercegovine da iskoriste ogroman potencijal egipatske privrede, sa njenim značajnim geografskim položajem i velikim tržištem od preko 110 miliona potrošača.
Vize blokiraju turizam
Turizam kao drugi najjači potencijal saradnje stalno koče komplikovane vizne procedure, ima li pomaka na tom planu?
- Turizam zaista predstavlja važan stub našeg bilateralnog odnosa. Egipat postaje sve značajnija i brzo rastuća destinacija za turiste iz Bosne i Hercegovine. Čarter letovi postoje već nekoliko godina i prvenstveno saobraćaju iz Sarajeva, ali ovog ljeta će letjeti i iz Tuzle, dok u drugim periodima također saobraćaju iz Banja Luke. Pojednostavili smo vizne procedure za sve turiste iz BiH koji putuju u Egipat, tako da turističke vize mogu dobiti u našoj Ambasadi za svega dva radna dana, a oni koji stižu organizovanim turama, direktnim čarter letovima, mogu dobiti vizu i po dolasku.
Istovremeno, želimo i da olakšamo i unaprijedimo dolazak egipatskih turista u Bosnu i Hercegovinu, koja se smatra atraktivnom, raznovrsnom i pristupačnom, ali još nedovoljno otkrivenom destinacijom za milione egipatskih turista koji svake godine putuju u inostranstvo. Tokom proteklih nekoliko godina uložili smo velike napore da podstaknemo veći priliv egipatskih turista u BiH. Nekoliko naših vodećih turističkih agencija izrazilo je interes za promociju posebno pripremljenih turističkih paketa, kao i za uspostavljanje direktnih čarter letova iz Kaira za Sarajevo u tu svrhu.
Nažalost, željeni rezultati ovih napora još nisu u potpunosti postignuti iz više razloga. Uvjeren sam da bi oni mogli biti lako ostvareni uz olakšavanje i pojednostavljenje viznog režima za egipatske turiste koji žele putovati u Bosnu i Hercegovinu, što bi, prema mojoj procjeni, dovelo do dolaska desetina hiljada egipatskih posjetilaca svake godine.
Ovaj značajan potencijalni priliv nesumnjivo bi unaprijedio razvoj turističke industrije i ukupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine, ali bi također jačao kulturne i ljudske kontakte između naše dvije zemlje, te stvorio čvrst osnov za uspostavljanje redovnih direktnih komercijalnih letova između naših država.
Može li BiH više vojno izvoziti u Egipat?
- Tekuća saradnja s namjenskom industrijom u BiH predstavlja važnu komponentu našeg bilateralnog partnerstva. Imamo uspostavljene odnose s više kompanija iz sektora namjenske industrije u BiH i aktivno radimo na daljem proširenju i unapređenju ove saradnje. Zadovoljstvo nam je što je BiH bila snažno zastupljena na posljednjem izdanju naše vodeće međunarodne izložbe naoružanja i vojne opreme EDEX, koja je održana u Kairu prošlog decembra, uz učešće načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, kao i gotovo svih vodećih kompanija koje posluju u namjenskoj industriji Bosne i Hercegovine.
Nadamo se da će predstojeći period donijeti realizaciju više značajnih inicijativa između naših vojnih vlasti i namjenske industrije u BiH. Neke od njih su već razmatrane i otvorit će prostor za proširenje postojećeg obima izvoza i razmjene između obje strane, kao i za moguće uspostavljanje zajedničke proizvodnje, investicija i transfera tehnologije u ovoj oblasti.