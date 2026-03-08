Branko Blanuša: "Ne mogu razumjeti sebičnost delegata, hitno uvesti nultu stopu PDV na osnovne namirnice"

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša rekao je kako ljudski ne može razumjeti sebičnost delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH koji dvije godine blokiraju usvajanje dopuna Zakona o PDV-u kojim SDS predlaže uvođenje nulte stope PDV-a na hljeb, mlijeko, mliječne proizvode, lijekove, zdravstvena pomagala, sjemena i sadni materijal, i stočnu hranu.

- Imamo najniže penzije u Evropi i jako skupe lijekove, ali postoje neki ljudi koji zato ne mare i ne žele da olakšaju preživljavanje penizionerima. Imamo najniže plate u Evropi i najveći procenat siromašnih, ali neki ljudi ne žele da omoguće da svi imaju makar za hljeb, mlijeko i lijekove.

Danas smo, zbog rata na Bliskom istoku suočeni i sa divljanjem cijena goriva. Šta to znači za proljećnu sjetvu najbolje znaju naši poljoprivrednici, a osjetiće i svi građani kroz poskupljenje povrća i hrane.

Vidimo da su i cijene sadnog materijala značajno skočile i zar nije normalno da se djeluje preventivno i da uložimo maksimalne napore da se zadrži prošlogodišnja cijena sjetve!? Možda delegati sa svojim visokim primanjima ne brinu zbog neminovnog poskupljenja hrane, ali nisu tu zbog sebe nego zbog onih koji su ih birali a čije će porodice biti gladne zbog njihovog nemara", rekao je Blanuša.

Blanuša je zatražio je od poslanika i delegata da hitno usvoje uvođenje nulte stope PDV-a na osnovne proizvode, kao što je predložio delegat SDS-a Želimir Nešković, ali i da smanje akcize na gorivo.

- Samo tako možemo zaštititi standard stanovništva i sačuvati socijalni mir. Ako danas ne budemo odgovorni, u septembru ćemo imati više gladnih nego sitih, i zato tražim i od Vlade Republike Srpske da bez odlaganja donesu interventne mjere kako bi pomogli poljoprivrednu i privrednu proizvodnju i spriječili inflatorni udar - naveo je Blanuša, prenosi BN.