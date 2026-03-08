Izetbegović: "Ne ide dobro ovoj vlasti, svjesni su toga i oni, svjestan je i narod"

U Tešnju je večeras održan veliki narodni iftar u organizaciji Općinske organizacije SDA Tešanj, kojem je prisustvovao predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.

Izetbegović je na početku obraćanja ukazao na značaj mira, podsjećajući na sukobe koji su obilježili posljednjih nekoliko ramazana. Govoreći o aktuelnim političkim i društvenim prilikama u Bosni i Hercegovini, osvrnuo se i na izazove s kojima se naša zemlja suočava.

- Ne ide dobro ovoj vlasti. Svjesni su toga i oni, svjestan je i narod. Zbog toga će uslijediti promjena. Imamo mnogo problema, u odbrani, diplomatiji, obrazovanju, zdravstvu i izgradnji infrastrukture, ali glavni problem, onaj koji u najvećoj mjeri rješava ostale ili ih pravi, jeste privreda. Treba nam jaka privreda. Moramo dodatno ojačati vezu između vlasti i privrede – kazao je Izetbegović.