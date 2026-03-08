Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SDA

Izetbegović: "Ne ide dobro ovoj vlasti, svjesni su toga i oni, svjestan je i narod"

Govoreći o aktuelnim političkim i društvenim prilikama u Bosni i Hercegovini, osvrnuo se i na izazove s kojima se naša zemlja suočava

Bakir Izetbegović. Facebook

M. Až.

8.3.2026

U Tešnju je večeras održan veliki narodni iftar u organizaciji Općinske organizacije SDA Tešanj, kojem je prisustvovao predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.

Izetbegović je na početku obraćanja ukazao na značaj mira, podsjećajući na sukobe koji su obilježili posljednjih nekoliko ramazana. Govoreći o aktuelnim političkim i društvenim prilikama u Bosni i Hercegovini, osvrnuo se i na izazove s kojima se naša zemlja suočava.

- Ne ide dobro ovoj vlasti. Svjesni su toga i oni, svjestan je i narod. Zbog toga će uslijediti promjena. Imamo mnogo problema, u odbrani, diplomatiji, obrazovanju, zdravstvu i izgradnji infrastrukture, ali glavni problem, onaj koji u najvećoj mjeri rješava ostale ili ih pravi, jeste privreda. Treba nam jaka privreda. Moramo dodatno ojačati vezu između vlasti i privrede – kazao je Izetbegović.

U tom kontekstu naglasio je važnost aktivnije uloge vlasti u stvaranju povoljnijeg ambijenta za poslovanje, kako bi privrednici otvarali nova radna mjesta, što bi, kako je istaknuo, značajno doprinijelo jačanju bosanskohercegovačke ekonomije.

Prisutnima su se, pored Izetbegovića, obratili i predsjednik KO SDA ZDK Nermin Mandra i načelnik Općine Tešanj Suad Huskić.

Događaj je okupio veliki broj građana, članova i simpatizera Stranke demokratske akcije, kao i predstavnike javnog i društvenog života te goste iz drugih sredina.

# SDA
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (55)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.