Osmomartovski marš u Velikoj Kladuši: Borba za prava žena ne traje samo jedan dan u godini

U Velikoj Kladuši danas je povodom Međunarodnog dana žena održan Osmomartovski marš u organizaciji Vijeća mladih Općine Velika Kladuša. Marš je okupio brojne građane koji su poslali jasnu poruku da borba za prava žena mora biti stalna, glasna i vidljiva.

Podršku ovom događaju pružile su i organizacije Glas žene Bihać i udruženje TIM „Volim život“ iz Cazina. Učesnici su istakli da je 8. mart podsjetnik na dugu i tešku borbu žena za ravnopravnost, ali i opomena da borba za dostojanstvo, sigurnost i jednake prilike za žene još uvijek traje.

Poručeno je da borba za prava žena ne traje samo jedan dan u godini, već svakodnevno-kroz solidarnost, podršku i zajedničko djelovanje.