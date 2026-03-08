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JASNA PORUKA

Osmomartovski marš u Velikoj Kladuši: Borba za prava žena ne traje samo jedan dan u godini

Marš je okupio brojne građane koji su poslali jasnu poruku da borba za prava žena mora biti stalna, glasna i vidljiva

Osmomartovski marš u Velikoj Kladuši. Avaz

M. Až.

8.3.2026

U Velikoj Kladuši danas je povodom Međunarodnog dana žena održan Osmomartovski marš u organizaciji Vijeća mladih Općine Velika Kladuša. Marš je okupio brojne građane koji su poslali jasnu poruku da borba za prava žena mora biti stalna, glasna i vidljiva. 

Podršku ovom događaju pružile su i organizacije Glas žene Bihać i udruženje TIM „Volim život“ iz Cazina. Učesnici su istakli da je 8. mart podsjetnik na dugu i tešku borbu žena za ravnopravnost, ali i opomena da borba za dostojanstvo, sigurnost i jednake prilike za žene još uvijek traje. 

Poručeno je da borba za prava žena ne traje samo jedan dan u godini, već svakodnevno-kroz solidarnost, podršku i zajedničko djelovanje.

# 8. MART
# VELIKA KLADUŠA
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