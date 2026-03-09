U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Iran izabrao vođu, Tramp: Morate me pitati!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Iran izabrao vođu, Tramp: Morate me pitati!

Nakon vijesti da je Iran dobio novog vrhovnog vođu, reakcija američkog predsjednika Donalda Trampa nije se dugo čekala. Tramp je poručio da novi ajatolah "neće dugo potrajati", ako Iranci najprije ne dobiju njegovo odobrenje.

- Želimo osigurati da se ne moramo vraćati svakih 10 godina, kada nećete imati predsjednika poput mene koji to neće dopustiti - kazao je Tramp za ABC News.

Tajni pregovori, basnoslovna "investicija". Federalni zastupnici žele istinu o BH Telecomu.

Istražili smo koliko civili u BiH posjeduju oružja.

Elvedin ef. Selimović, glavni imam Medžlisa IZ Žepa, za "Avaz" je govorio povodom ramazana.

Dva mosta na Prači pukla, skela održava konstrukciju. Treba li se dogoditi nova tragedija?

Direktor AmChama u BiH Nedim Hamzić u intervjuu za "Avaz" kaže da su Mladi i IT među najperspektivnijim adutima BiH.

Barbarez danas otkriva karte: S kojim ćemo igračima na dvije prepreke do Mundijala?

Stručnjak za sajber sigurnost Hadžib Salkić za "Avaz" je govorio o značaju digitalnih tehnologija u sukobu na Bliskom istoku.

Postani kum, spasi jedno dijete i promijeni svijet. Kroz program kumstva, SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini djeci bez roditeljskog staranj osiguravaju dom, stabilnost i dugoročnu brigu. O tome smo razgovarali s Lamijom Turčalo, voditeljicom segmenta individualnih donatora SOS Dječijih sela u BiH.

Roditelji male Esme Kaljanac prvi put govorili javno o smrti djeteta.

Novi nacrt zakona izazvao burnu raspravu vlasti i opozicije. Sarajlije će odvoz smeća naplaćivati po broju članova domaćinstva.

Čitajte o vezi između Sarajeva i Hosea Karerasa.

Jedan za drugim, padaju ruski saveznici, rat u iranu doveo Putina u tešku situaciju.

Mlađi muškarac krao novac i nakit: Uhapšen pljačkaš koji je harao Srebrenikom.

Saznajte i zašto je Britni Spirs završila u zatvoru.

Na kulturnim stranama čitajte o krimi klasiku Agate Kristi koji igra na sceni NPS-a.

Željezničar slavio, ali ostao bez bitne karike? Savo Milošević perfektno startao, no danas bi mogao saznati užasne vijesti? Više o tome na sportskim stranama.

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