Dženita Salispahić Hodžić, predsjednica Udruženja "Alden S.": Na televiziji gledam kvizove

Ime i prezime: Dženita Salispahić Hodžić.
Datum i mjesto rođenja: Sarajevo, 29. septembar 1968.
Šta prvo uradite kad se probudite: Umijem se i pijem kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bila vaspitačica u vrtiću.
Šta vam je bio prvi posao u životu: U tvornici čokolade radila na smjesi za bananice čokoladne.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjigu.
Najdraža pjesma: „Aldene“.
Šta gledate na televiziji: Kvizove.
Šta vas nervira: Nervira me nepravda i laž.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Od mog unuka Aldijana lančić s posvetom.
Čega se plašite: Visine.
S kim najradije pijete kafu: Sa svojim ukućanima.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Bebi roze u kombinaciji s crnom.
Ko vam je uzor: Mama.
Najdraži pisac: Perl Bak (Pearl Buck).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pustila bih mlade da vode politiku.
Omiljeni muzičar ili bend: Emir Đulović.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Blank“.
Tim za koji navijate: Željezničar.
Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada“.
Koje pitanje najviše mrzite: Gdje si?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Milena Dravić.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju i Egipat.