Dženita Salispahić Hodžić, predsjednica Udruženja "Alden S.": Na televiziji gledam kvizove

Ime i prezime: Dženita Salispahić Hodžić.

Datum i mjesto rođenja: Sarajevo, 29. septembar 1968.

Šta prvo uradite kad se probudite: Umijem se i pijem kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bila vaspitačica u vrtiću.

Šta vam je bio prvi posao u životu: U tvornici čokolade radila na smjesi za bananice čokoladne.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjigu.

Najdraža pjesma: „Aldene“.

Šta gledate na televiziji: Kvizove.

Šta vas nervira: Nervira me nepravda i laž.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Od mog unuka Aldijana lančić s posvetom.

Čega se plašite: Visine.

S kim najradije pijete kafu: Sa svojim ukućanima.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bebi roze u kombinaciji s crnom.

Ko vam je uzor: Mama.

Najdraži pisac: Perl Bak (Pearl Buck).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pustila bih mlade da vode politiku.

Omiljeni muzičar ili bend: Emir Đulović.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Blank“.

Tim za koji navijate: Željezničar.

Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada“.

Koje pitanje najviše mrzite: Gdje si?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Milena Dravić.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju i Egipat.