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PRAVO I SIGURNOST GRAĐANA

Goganović: Hrvatska neće pozvati svoje državljane u BiH na služenje vojnog roka

Ova odluka donesena je kako bi se zaštitili građani i izbjegla situacija u kojoj bi mogli izgubiti državljanstvo BiH, poručuje Goganović

Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane BiH. Srna

B. S.

9.3.2026

Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, Aleksandar Goganović, izjavio je da građani BiH ne mogu biti pozvani na služenje vojnog roka u oružanim formacijama drugih zemalja.

Goganović je ponovio da Zakon o odbrani BiH jasno propisuje da državljani Bosne i Hercegovine nemaju pravo da služe vojni rok u vojsci drugih zemalja.

 - Svaka osoba koja postupi suprotno ovom zakonu suočit će se s krivičnim gonjenjem, a može čak i izgubiti bh. državljanstvo -  rekao je.

On je također napomenuo da je ovo pitanje bilo tema ozbiljnih razgovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, budući da je u Hrvatskoj nedavno uvedeno obavezno služenje vojnog roka.

 - Ministarstvo odbrane Hrvatske je naknadno donijelo odluku prema kojoj građani Hrvatske s dvojnom nacionalnošću (BiH i Hrvatska) i prebivalištem u BiH neće biti pozvani na vojni rok. Ova odluka donesena je kako bi se zaštitili građani i izbjegla situacija u kojoj bi mogli izgubiti državljanstvo BiH, ali još važnije, kako ne bi bili krivično gonjeni u BiH - dodaje Goganović, kako prenosi RTRS.

# VOJNI ROK
# BIH
# HRVATSKA
# ALEKSANDAR GOGANOVIĆ
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