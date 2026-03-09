Spasi jedno dijete i promijeni svijet: Svako dijete zaslužuje priliku

U svijetu koji svakodnevno donosi teške vijesti i slike koje pojačavaju osjećaj nemoći, djeca često najviše osjećaju posljedice gubitka, nesigurnosti i nedostatka brige koja im je potrebna za bezbrižno odrastanje. Ipak, promjena ne mora početi velikim rješenjima.

Lični korak

Jedna odluka može promijeniti cijeli nečiji svijet. Postati kum znači napraviti mali, ali presudan korak za dijete kojem je podrška najpotrebnija. Kroz program kumstva, SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini djeci bez roditeljskog staranja osiguravaju dom, stabilnost i dugoročnu brigu.

Upravo na tom principu SOS Dječija sela u BiH već decenijama djeluju, mijenjajući živote djece korak po korak. Svako novo kumstvo znači još jednu priliku, još jedan oslonac i još jednu priču sa sretnijim ishodom.

Vrijednosti društva

Kako ističu iz SOS Dječijih sela, odnos prema djeci bez roditeljskog staranja govori mnogo o vrijednostima jednog društva.

- Način na koji brinemo o djeci bez roditeljskog staranja i djeci u riziku od razdvajanja pokazuje kakvo društvo zapravo jesmo. Svako dijete zaslužuje stabilnost i priliku da odrasta okruženo brigom i podrškom. Kada se kao pojedinci odlučimo uključiti i pomoći, tada ne mijenjamo samo jedan život nego i budućnost zajednice u kojoj to dijete odrasta – kazala je za “Avaz” Lamija Turčilo, voditeljica segmenta individualnih donatora SOS Dječijih sela u BiH.