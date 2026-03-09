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POSTANI KUM

Spasi jedno dijete i promijeni svijet: Svako dijete zaslužuje priliku

Kada se kao pojedinci odlučimo uključiti i pomoći, tada ne mijenjamo samo jedan život nego i budućnost zajednice, kazala je Turčilo

Dom i stabilnost. SOS DJEČIJA SELA

Zerina Voloder

9.3.2026

U svijetu koji svakodnevno donosi teške vijesti i slike koje pojačavaju osjećaj nemoći, djeca često najviše osjećaju posljedice gubitka, nesigurnosti i nedostatka brige koja im je potrebna za bezbrižno odrastanje. Ipak, promjena ne mora početi velikim rješenjima.

Lični korak

Jedna odluka može promijeniti cijeli nečiji svijet. Postati kum znači napraviti mali, ali presudan korak za dijete kojem je podrška najpotrebnija. Kroz program kumstva, SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini djeci bez roditeljskog staranja osiguravaju dom, stabilnost i dugoročnu brigu.

Upravo na tom principu SOS Dječija sela u BiH već decenijama djeluju, mijenjajući živote djece korak po korak. Svako novo kumstvo znači još jednu priliku, još jedan oslonac i još jednu priču sa sretnijim ishodom.

Vrijednosti društva

Kako ističu iz SOS Dječijih sela, odnos prema djeci bez roditeljskog staranja govori mnogo o vrijednostima jednog društva.

- Način na koji brinemo o djeci bez roditeljskog staranja i djeci u riziku od razdvajanja pokazuje kakvo društvo zapravo jesmo. Svako dijete zaslužuje stabilnost i priliku da odrasta okruženo brigom i podrškom. Kada se kao pojedinci odlučimo uključiti i pomoći, tada ne mijenjamo samo jedan život nego i budućnost zajednice u kojoj to dijete odrasta – kazala je za “Avaz” Lamija Turčilo, voditeljica segmenta individualnih donatora SOS Dječijih sela u BiH.

Turčilo: Ne mijenjamo samo jedan život nego i budućnost zajednice. Screenshot

Kumstvo je lični korak koji nosi veliku snagu. Ono znači da dijete nije samo, da ima podršku dok raste i priliku da se razvija u okruženju koje mu pruža sigurnost i brigu. Kada se promijeni život jednog djeteta, mijenja se i svijet koji ga okružuje – porodica, zajednica i društvo u cjelini.

Pružiti djetetu šansu

Turčilo dodaje da su upravo inicijative poput kumstva važne jer pokazuju da promjena počinje od pojedinaca.

- Upravo zato su inicijative poput kumstva važne, jer pokazuju da promjena počinje od ljudi koji su spremni preuzeti dio odgovornosti i pružiti djetetu šansu za sigurnije i dostojanstveno odrastanje – istaknula je Turčilo.

# SOS DJEČIJA SELA BIH
# KUMSTVO
# LAMIJA TURČILO
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