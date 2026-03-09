Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODLUKA 11. MARTA

Elvir Karalić, osnivač Pomozi.ba predložen za Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva, poznato ko je još na listi

Odbor zadužen za dodjelu nagrade ranije je dostavio svoje prijedloge Gradskom vijeću

Elvir Karalić. Facebook

Z. V.

9.3.2026

Gradsko vijeće Grada Sarajeva održat će u srijedu u 10:00 sati svoju 8. sjednicu, na kojoj će biti razmatrana dodjela Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.

Ova nagrada dodjeljuje se pojedincima, grupama i kolektivima za istaknute doprinose i izuzetne rezultate u svim oblastima društvenog i političkog života.

Odbor zadužen za dodjelu nagrade ranije je dostavio svoje prijedloge Gradskom vijeću. Na dnevnom redu sjednice je izvještaj o radu Odbora za 2026. godinu, te prijedlozi odluka o dodjeli nagrada.

Među predloženim laureatima su Elvir Karalić, osnivač humanitarnog udruženja Pomozi.ba, akademik i profesor Vladimir Beus, te kolektivi Obala Art Centar Sarajevo i JU Muzej Sarajeva, za njihov doprinos u društvenom, kulturnom i humanitarnom radu.

Vijećnici će na sjednici odlučivati o ovim prijedlozima i potvrditi dobitnike nagrade za 2026. godinu.

# ŠESTOAPRILSKA NAGRADU GRADA SARAJEVA
# ELVIR KARALIĆ
# POMOZI.BA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.