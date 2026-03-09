Elvir Karalić, osnivač Pomozi.ba predložen za Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva, poznato ko je još na listi

Gradsko vijeće Grada Sarajeva održat će u srijedu u 10:00 sati svoju 8. sjednicu, na kojoj će biti razmatrana dodjela Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.

Ova nagrada dodjeljuje se pojedincima, grupama i kolektivima za istaknute doprinose i izuzetne rezultate u svim oblastima društvenog i političkog života.

Odbor zadužen za dodjelu nagrade ranije je dostavio svoje prijedloge Gradskom vijeću. Na dnevnom redu sjednice je izvještaj o radu Odbora za 2026. godinu, te prijedlozi odluka o dodjeli nagrada.

Među predloženim laureatima su Elvir Karalić, osnivač humanitarnog udruženja Pomozi.ba, akademik i profesor Vladimir Beus, te kolektivi Obala Art Centar Sarajevo i JU Muzej Sarajeva, za njihov doprinos u društvenom, kulturnom i humanitarnom radu.

Vijećnici će na sjednici odlučivati o ovim prijedlozima i potvrditi dobitnike nagrade za 2026. godinu.