Rampa za Bećirovića i Cvijanović: Vatikan odlučio da samo Komšić održi sastanak sa papom, ostali dobili priliku za fotografisanje

Članovima Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović danas u Vatikanu nije dopušteno da održe sastanak sa papom Lavom XIV, saznaje Istraga.ba. Sa Papom je, prema informacijama Istrage, razgovarao samo predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, dok su Bećirović i Cvijanović, zajedno sa drugim članovima sva tri kabineta ostali ispred sale za sastanke. Komšić je sa Papom razgovarao oko 45 minuta i to "tet a tet". Tek nakon što je završen sastanak Pape i Komšića, osoblje je dopustilo Bećiroviću i Cvijanović da, zajedno sa svim ostalim članovima delegacije (uključujuči savjetnike i šefove kabineta), uđu u salu i fotografišu se sa Papom. Zbog svega toga najviše je negodovao Denis Bećirović koji je bio nezadovoljan zbog činjenice da mu nije dopušteno da bude na sastanku Komšića i pape Lava XIV. Da Bećirović i Cvijanović nisu bili na sastanku sa Papom pokazuju i fotografije koje su načinili službenici Vatikana. Ovo je fotografija koja je nastala tokom sastanka predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i Pape Lava XIV.

Predsjedavajući Komšić na sastanku sa Papom . Predsjedništvo BiH Predsjedavajući Komšić na sastanku sa Papom . Predsjedništvo BiH

Dok je trajao ovaj sastanak, Denis Bećirović i Željka Cvijanović su bili u drugoj prostoriji zajedno sa svojim saradnicima. Tek nakon 45 minuta, dopušteno im je da se fotografišu sa papom Lavom XIV i to zajedno sa svojim saradnicima. Da bi prikrili činjenicu da uopće nisu bili na sastanku sa papom, Bećirović i Cvijanović su insistirali da Predsjednštvo BiH, bez obzira na činjenice, izda saopćenje kako su se članovi Predsjedništva sastali sa Papom. " Predsjedništvo BiH se sastalo sa Svetim ocem papom Lavom XIV u Vatikanu, Tokom sastanka potvrđeni su izuzetno prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Svete stolice. Članovi Predsjedništva BiH prenijeli su pozdrave uime BiH te izrazili zahvalnost na kontinuiranoj podršci koju Sveta stolica pruža našoj zemlji, uz nadu da će se ta podrška nastaviti i u budućnosti. Članovi Predsjedništva BiH izrazili su zahvalnost papi Lavu XIV i Svetoj stolici na podršci koju su do sada pružali Bosni i Hercegovini, na njegovim porukama mira, solidarnosti i nade koje imaju poseban odjek u društvu. Članovi Predsjedništva BiH izrazili su spremnost Bosne i Hercegovine da doprinosi jačanju multilateralizma i očuvanju univerzalnih vrijednosti.

fotografisanje nakon Komšićevog sastanka sa Papom . Predsjedništvo BiH fotografisanje nakon Komšićevog sastanka sa Papom . Predsjedništvo BiH