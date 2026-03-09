BiH među državama s najviše oružja u posjedu civila u Evropi: Lani bilo 479 oružanih incidenata, 15 ubijenih i 52 povrijeđenih

Ukupno 3.511 incidenata s vatrenim oružjem prijavljeno je tokom prošle godine u jugoistočnoj Evropi. 119 osoba u njima je ubijeno, a 326 povrijeđeno, dok je 415 bilo izloženo direktnoj opasnosti.

30 komada

Ovo su podaci Platforme za praćenje oružanog nasilja (AVMP), Centra za kontrolu malog i lakog oružja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi (SEESAC), koji funkcionira kao zajednička inicijativa UNDP-a i Regionalnog vijeća za saradnju (RCC).

Prema podacima AVMP-a, tokom prošle godine u BiH je zabilježeno čak 479 incidenata. Petnaestero ubijenih i 52 povrijeđenih, uz 6 slučajeva samoubistva, te 69 osoba koje su bile izložene direktnoj prijetnji, epilog je ovakvih incidenata u BiH.

Podaci AVMP-a potvrđuju da je oružano nasilje kontinuirani sigurnosni izazov, kaže stručnjak za sigurnost Safet Mušić, te dodaje da u BiH, iako stopa ubistava nije visoka u odnosu na globalni prosjek, zabrinjava upotreba vatrenog oružja u konfliktima, porodičnom nasilju i obračunima unutar kriminalnog miljea.

- Ključno pitanje nije samo broj incidenata, već struktura dostupnog oružja. Prema procjenama međunarodnih istraživačkih projekata poput Small Arms Survey, BiH spada među zemlje s najvećim brojem komada vatrenog oružja u civilnom posjedu u Evropi. Procjene govore o više od milion komada vatrenog oružja u rukama građana, pri čemu značajan dio nije registrovan. Kada se to dovede u odnos s brojem stanovnika, dolazi se do podatka od približno 30 komada oružja na 100 stanovnika, što je iznad evropskog prosjeka – kaže Mušić.

Lična zaštita

Upozorava da sigurnosna praksa pokazuje da se većina teških krivičnih djela počini nelegalnim oružjem, koje ostaje izvan sistema i potiče iz ratnih zaliha, koje nikada nisu u potpunosti prikupljene, zatim kroz regionalno krijumčarenje, a dio cirkuliše unutar kriminalnih mreža.

- Tržišna dostupnost je relativno laka, a cijene na crnom tržištu su niske u poređenju sa zapadnoevropskim državama, što dodatno snižava prag za nabavku. Dodatni faktor je društveno-kulturni kontekst. U BiH je oružje historijski prisutno u domaćinstvima, a percepcija nesigurnosti, često podgrijavana političkom retorikom i kriznim narativima, utiče na to da građani oružje doživljavaju kao sredstvo lične zaštite – ističe Mušić.

Jedinstvena evidencija

Iako je proteklih godina provedeno niz akcija dobrovoljne predaje i uništavanja hiljada komada naoružanja, uz podršku međunarodnih partnera i regionalnih inicijativa poput SEESAC-a, Mušić ocjenjuje da u odnosu na ukupni broj u opticaju, rezultati ostaju ograničeni.

- Problem dodatno komplikuje fragmentiran zakonodavni okvir, jer različiti nivoi vlasti imaju nadležnosti nad regulacijom i kontrolom oružja, što otežava jedinstvenu evidenciju i koordinisani nadzor. Bez regionalne saradnje napredak će biti spor – kaže Mušić.