Potpisan ugovor o nabavci hidrauličnog bagera za Pogon Vrtlište

U direkciji Rudnika Kakanj danas je potpisan ugovor o nabavci hidrauličnog bagera Komatsu za potrebe Pogona Vrtlište. Ugovor su potpisali direktor Rudnika Kakanj Iso Delibašić i direktor kompanije TEIKOM BH Sarajevo Vladimir Spaić.

Nakon investicijskog zastoja koji je trajao od 2009, ovo je drugi bager nabavljen iz vlastitih sredstava u posljednje dvije godine. U istom periodu su stigli kamioni za prevoz uglja, vozilo za prevoz eksploziva, utovarivač i lokomotiva, čime je riješen veći broj uskih grla u proizvodnji.

Jačanje kapaciteta

Direktor Rudnika Kakanj Iso Delibašić naglasio je da se radi o važnom koraku u daljnjem jačanju proizvodnih kapaciteta Društva:

- Današnjim potpisivanjem ugovora o nabavci hidrauličnog bagera nastavljamo sa strateškim i planskim pristupom ove uprave zanavljanju rudarske mehanizacije, koja je – uz kvalifikovanu radnu snagu – ključni faktor za unapređenje proizvodnih procesa u Rudniku Kakanj.

O važnosti ove nabavke dovoljno govori činjenica da se za najam bagera sličnog kapaciteta u toku jedne godine izdvajao iznos koji je mnogo veći od njegove cijene.

Ovo je najveća investicija iz vlastitih sredstava Rudnika Kakanj u posljednjih dvadesetak godina. Prethodna se desila davne 2009. godine i to u tri puta manjem iznosu.

Procesi nabavke mehanizacije iz vlastitih sredstava i putem dokapitalizacije od strane Elektroprivrede BiH su ne samo ključni, nego i nužni za stabilizaciju poslovanja Rudnika u narednim godinama.”

Komatsu PC850-8R1 ima zapreminu kašike od čak 4,5 m³, a rok isporuke je šest mjeseci.

Prema riječima tehničkog direktora Elvedina Čobe:

- Nabavkom nove utovarne jedinice od 4,5 m3 dobijamo pouzdan utovar otkrivke, što je preduslov za eksploataciju uglja. Zbog dugogodišnjeg zastoja u investicijama, radne etaže na PK Vrtlište su narušene i postojeći elektrohidraulični bageri ne mogu na siguran način pristupiti uglju. Novi hidraulični bager omogućava dubinsko kopanje, koje je neophodno za vraćanje kopa u projektovano stanje. Planirano je da radi u ciklusu s tri dampera, uz odvoz na deponiju Ribnica, a po potrebi će se koristiti i za utovar uglja.

Uz iskusne radnike i novu opremu, stvaramo uslove za nesmetan rad površinskog kopa, koji je ključan za rad Termoelektrane Kakanj i energetsku stabilnost Federacije.

Rast produktivnosti

Tehnički rukovodilac Pogona Vrtlište Edin Muminović rekao je da će novi hidraulični bager omogućiti rast produktivnosti, uz istovremeno smanjenje troškova održavanja. Ponudio je i kratku analizu stanja ovog tipa mehanizacije na površinskom kopu, koja potvrđuje opravdanost nabavke:

- Jedan od postojećih bagera, CAT 350 LME iz 1996. godine, trenutno je van funkcije zbog oštećenja ključnih komponenti, a procijenjeni troškovi njegove popravke iznose oko 350.000 KM, što zbog starosti i velikog broja radnih sati nije ekonomski opravdano. CAT 385 B iz 2003. godine radio je u izuzetno teškim uslovima i ima više od 65.000 radnih sati, te njegovo održavanje zahtijeva značajna ulaganja i maksimalne napore stručnih službi. Treći bager, CAT 330 GC, nabavljen 2024. godine, trenutno je u ispravnom stanju i ima oko 9.000 radnih sati.

Poseban značaj ove investicije ogleda se u tome da će se ona isplatiti u roku od godinu dana i da će se smanjiti potrebe za iznajmljivanjem opreme. Prema trenutnim tržišnim cijenama, troškovi iznajmljivanja bagera na godišnjem nivou u velikoj mjeri premašuju trošak njegove nabavke. Pored toga, vlastita mehanizacija omogućava veću samostalnost u radu i bolju organizaciju proizvodnog procesa i racionalnije korištenje finansijskih sredstava.