Milan Miličević pravosnažno oslobođen optužbi za trgovinu utjecajem

Vrhovni sud Republike Srpske danas je potvrdio oslobađajuću presudu gradonačelniku Teslića, Milanu Miličeviću (SDS), i vršilacu dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Teslića, Nikoli Stokiću, kojima su prethodno bile stavljene na teret optužbe za trgovinu utjecajem.

Predsjednik SDS-a, Branko Blanuša, oglasio se povodom odluke suda i istakao da je ovakva presuda bila očekivana.

- Ne samo da znamo da Miličević čestito radi svoj posao, nego je od samog početka bilo jasno da je riječ o procesu koji je montiran iz suprotnog političkog tabora. Nažalost, ovaj slučaj pokazuje u kakvom društvu živimo, i da je režim spreman kroz golgotu provući sve one koje nije u stanju pobijediti. Da postoji pravna država, neko bi već odgovarao zbog lažnog prijavljivanja krivičnog djela i podizanja optužnice bez ijednog dokaza - rekao je Blanuša.

Dodao je da mu je "žao što je Miličević već drugi put prolazio kroz montirane procese, što je agoniju trpio i on i njegova porodica, ali nam je drago jer su istina i pravda na kraju pobijedile."

- Nastavljamo našu zajedničku borbu za sigurnu i demokratsku Republiku Srpsku u kojoj će pravo i pravda biti jednaki za sve - zaključio je Blanuša.

Tužilaštvo je Miličevića i Stokića teretilo za malverzacije u vezi izdavanja upotrebne dozvole za stambeno-poslovni objekat vlasnika i investitora, Alena Seferovića.

Prema navodima Tužilaštva, bivši lider SDS-a se sumnjičio da je tražio novac od Seferovića kako bi posredovao kod Stokića da se okonča postupak za izdavanje upotrebne dozvole.

Stokiću se na teret stavljala zloupotreba položaja.