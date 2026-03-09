Snimak dronom / Ovo je postalo svakodnevnica: Pogledajte kilometarske kolone na Vogošćanskoj petlji

Na Vogošćanskoj petlji danas su zabilježene velike gužve koje otežavaju saobraćaj.

Snimak dronom pokazuje da su se formirale kilometarske kolone, a vozila se kreću vrlo sporo.

Vozači dugo stoje u mjestu, dok se saobraćaj pomjera tek postepeno, stvarajući frustracije i čekanje za sve učesnike u saobraćaju.

Nažalost, ovakve scene su postale svakodnevnica.

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