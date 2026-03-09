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VELIKE GUŽVE

Snimak dronom / Ovo je postalo svakodnevnica: Pogledajte kilometarske kolone na Vogošćanskoj petlji

Vozači dugo stoje u mjestu, dok se saobraćaj pomjera tek postepeno

Vogošćanska petlja. Avaz

Piše: Evelin Trako

9.3.2026

Na Vogošćanskoj petlji danas su zabilježene velike gužve koje otežavaju saobraćaj. 

Snimak dronom pokazuje da su se formirale kilometarske kolone, a vozila se kreću vrlo sporo.

Vozači dugo stoje u mjestu, dok se saobraćaj pomjera tek postepeno, stvarajući frustracije i čekanje za sve učesnike u saobraćaju.

Nažalost, ovakve scene su postale svakodnevnica.

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# VOGOŠĆANSKA PETLJA
# SARAJEVO
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