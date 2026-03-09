Silajdžić opleo po Konakoviću: "Dežurno laprdalo kaže da su pomogli Jablanici"

Zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Parlamentu FBiH Haris Silajdžić oštro je reagirao na istup lidera Naroda i pravde Elmedina Konakovića na Facebooku, kritikujući način na koji vlasti Federacije BiH raspoređuju pomoć gradovima i javnim institucijama.

- Kaže dežurno laprdalo da su pomogli Jablanici. Pomogli su joj toliko da je od te "pomoći" u stečaj otišla Koksara u Lukavcu, a ista sudbina zadesila je i Željezaru Zenica - naveo je Silajdžić u svojoj objavi.

On je istakao da bi situacija bila drugačija da je Jablanica grad u kojem vlada HDZ.

- Naravno, da je Jablanica grad u kojem vlada HDZ, vjerovatno bi ta pomoć bila stvarna i vidljiva. Kao što su "pomogli" Jablanici, tako danas "pomažu" i BHRT. Kada Trojka pomaže, stečaj izgleda postaje sudbina.