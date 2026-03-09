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Silajdžić opleo po Konakoviću: "Dežurno laprdalo kaže da su pomogli Jablanici"

Pomogli su joj toliko da je od te "pomoći" u stečaj otišla Koksara u Lukavcu, a ista sudbina zadesila je i Željezaru Zenica, poručio je

Silajdžić i Konaković. Facebook/Avaz

M. Až.

9.3.2026

Zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Parlamentu FBiH Haris Silajdžić oštro je reagirao na istup lidera Naroda i pravde Elmedina Konakovića na Facebooku, kritikujući način na koji vlasti Federacije BiH raspoređuju pomoć gradovima i javnim institucijama.

- Kaže dežurno laprdalo da su pomogli Jablanici. Pomogli su joj toliko da je od te "pomoći" u stečaj otišla Koksara u Lukavcu, a ista sudbina zadesila je i Željezaru Zenica - naveo je Silajdžić u svojoj objavi.

On je istakao da bi situacija bila drugačija da je Jablanica grad u kojem vlada HDZ.

- Naravno, da je Jablanica grad u kojem vlada HDZ, vjerovatno bi ta pomoć bila stvarna i vidljiva. Kao što su "pomogli" Jablanici, tako danas "pomažu" i BHRT. Kada Trojka pomaže, stečaj izgleda postaje sudbina.

Silajdžić je kritizirao i raspodjelu budžetskih sredstava, ističući da se dok se BHRT gasi, dio novca iz FBiH završava kod Radiotelevizije "Herceg-Bosne".

- Osim kada je to u interesu HDZ-a. Tada je pomoć itekako stvarna. Dok se BHRT, kako stvari stoje gasi, sredstva iz budžeta FBiH završavaju kod Radiotelevizije Herceg-Bosne, medija koji u svom programu vrijeđa Bošnjake i de facto ne priznaje državu Bosnu i Hercegovinu.

Ali to strankama Trojke očito ne smeta. Kao što im nije smetalo ni kada je Milorad Dodik psovao genocid u Srebrenica,a oni šutjeli. Dino ne pomaži nam, pomozi sebi - poručio je.

# JABLANICA
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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