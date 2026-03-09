Uzunović: Porazno je da Vlada FBiH nije pokušala kupiti većinski udjel u Mittalu, sada ih vlasnik ucjenjuje

- Na osnovu čega je donesena odluka da se imovina vrijedna stotine miliona, koja obuhvata ne samo pogone nego i zemljište površine 360 hektara prepusti privatnoj firmi za iznos od 20 miliona KM? Da li je ArcelorMittal nudio prodaju vlasničkog udjela Vladi FBiH i pod kojim uslovima - stajalo je u pitanju Uzunovića.

- Prodaja ArcelorMittala je realizovana nakon što je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine dalo saglasnost na prodaju, odnosno odobrio kompaniji "H&P" d.o.o. Zvornik sticanje udjela u kapitalu u privrednim subjektima ,,ArcelorMittal Zenica" d.o.o. i ,,ArcerolMittal Prijedor" d.o.o.. Vlada FBiH je bila suvlasnik vlasničkog udjela firme ArcelorMittal Zenica sa 8 posto udjela, te se kao manjinski suvlasnik nije posebno izjašnjavala o prodaji 92% vlasničkog udjela. Vlada Federacije BiH kao manjinski vlasnik nije imala mogućnost da donosi ključne odluke o poslovanju ArcelorMittala Zenica. Vlada Federacije BiH imenuje jednog člana Nadzornog odbora društva te učestvuje na skupštinama dioničara. Prema dostupnim informacijama Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nema saznanja da je Arcelor Mittal nudio prodaju vlasničkog udjela Vladi FBiH - piše u odgovoru koji je potpisao ministar Vedran Lakić (SDP).

Pitali smo Uzunovića da li je zadovoljan odgovorom, a on nam je poručio da je porazna činjena da Vlada, iako je manjinski vlasnik, nije pokušala otkupiti većinski udjel ArcelorMittala.

- Ne prihvatam odgovor da Vlada nema mogućnosti odlučivanja zbog prisustva samo jednog člana Nadzornog odbora. U odgovoru je naglašeno da imaju mogućnost učešća na skupštini dioničara, što za mene znači da su bili mnogo prije upoznati sa prodajom udjela Mittala. Ovom lošom odlukom omogućila je privatnim licima da manipulišu kako sa pogonima, tako i sa zemljištem od 340 hektara čime sada upravlja kompanija “H&P” Zvornik. Samim tim došli smo u situaciju da privatna kompanija ucjenjuje uposlenike i tjera ih na proteste, da ucjenjuje Vladu Federacije, a i dalje vjerujem da sve to radi u jednom cilju, da bi im se omogućilo pokretanje izgradnje spalionice otpada u Zenici, što se sasvim sigurno nikada neće desiti - kazao je Uzunović za "Avaz".