Dvojica poznatih humanitaraca Hajriz Brčvak i Elvir Karalić organiziraju pomoć za dječaka sa izuzetno rijetkom i teškom dijagnozom

Biznismen Hajriz Brčvak organizirao je humanitarni iftar u Bijelom Polju, na kojem je prikupljeno 107.000 eura za pomoć Anelu Selmanoviću iz Tutina.

On je u sve uključio i udruženje Pomozi.ba, koje je odmah objeručke prihvatilo da se priključe ovoj akciji.

Dvanaestogodišnji Anel vodi najvažniju bitku svog života. Prije dvije godine dijagnosticirana mu je Dišenova mišićna distrofija – teška bolest koja uzrokuje postepeno slabljenje mišića.

Jedinu nadu predstavlja genska terapija u Dubaiju, no za nju je potrebno prikupiti gotovo tri miliona dolara. Bolest se trenutno nalazi u fazi ubrzane progresije, a svaki dan je od presudne važnosti.