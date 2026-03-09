Dvojica poznatih humanitaraca Hajriz Brčvak i Elvir Karalić organiziraju pomoć za dječaka sa izuzetno rijetkom i teškom dijagnozom

Biznismen Hajriz Brčvak organizirao je humanitarni iftar u Bijelom Polju, na kojem je prikupljeno 107.000 eura za pomoć Anelu Selmanoviću iz Tutina.
On je u sve uključio i udruženje Pomozi.ba, koje je odmah objeručke prihvatilo da se priključe ovoj akciji.
Dvanaestogodišnji Anel vodi najvažniju bitku svog života. Prije dvije godine dijagnosticirana mu je Dišenova mišićna distrofija – teška bolest koja uzrokuje postepeno slabljenje mišića.
Jedinu nadu predstavlja genska terapija u Dubaiju, no za nju je potrebno prikupiti gotovo tri miliona dolara. Bolest se trenutno nalazi u fazi ubrzane progresije, a svaki dan je od presudne važnosti.
Brčvak je poručio da se radi o ogromnoj sumi novca, ali da je život jednog dječaka mnogo bitan, posebno u ramazanu.
- Našao sam potrebu, znajući koliko je ova organizacija uradila za cijeli Balkan i da zajedno pokrenemo ovu akciju. On je dobio ponudu da se liječi od bolesti koja nije jednostavna, bilo je samo Amerika i Dubai, odlučio se za Dubai, dobio je ponudu od 2,9 miliona eura. Dosada je skupljeno oko 600.000 eura. Zamolio sam brata Karalića da pomogne, da bi ovo izgurali, znam da ovo možemo - kazao je Brčvak.
Elvir Karalić iz Pomozi.ba je kazao da ulažu veliki napor, da je prikupljena velika svota novca, ali da je veliki put pred porodicom.
- Mi ćemo se ako Bog da uključiti, uključit ćemo sve partnere, kako bi regionalno uspjeli. Tu će biti BiH, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Evropa, samo tako se može doći do ovog cilja. Odmah sam došao do Aerodroma da popričamo - kazao je Karalić.