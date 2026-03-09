Opozicija: Šteta je šampion u nedolasku na sjednice Skupštine, nije spreman podnijeti račun građanima

Riječi postaju važne tek kad se sprovedu u djela. Sve ostalo je šuplja priča, napisao je u petak ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta (SDP) na Facebooku uz video svojih ispunjenih obećanja o obnovi pruge, novim tramvajima i trolejbusima, piše !Odgovor.

Šteta se oglasio oko 20 sati, dok je u Skupštini Kantona Sarajevo trajala višesatna diskusija o ostavci premijera i razrješenju Vlade. Na sjednici nije se pojavio.

Premijer KS Nihad Uk odluku o ostavci donio je nakon masovnih protesta građana, posebno mladih, izazvanih tragičnom saobraćajnom nesrećom u kojoj je jedan mladić izgubio život, dok je djevojka teško povrijeđena.

Dević: Ministri nekompetentni

Štetino odsustvo bila je i tema na sjednici, a na šta su ukazali brojni zastupnici. Oni koji su ujedno i Štetine stranačke kolege pokušavali su pojasniti da ministar ima posla. Tačnije, u to vrijeme Šteta je obilazio radove na izgradnji nove okretaljke na Ilidži, a u sklopu izgradnje tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice.

Šef Kluba SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević ocjenjuje da Štetino neprisustvo šalje direktnu poruku samoj Skupštini koja bi trebala da bude neki korektor rada Vlade te da on uopće ne zarezuje šta Skupština KS ima da kaže.

- Ali, s druge strane, po meni su više krive kolege iz pozicije koje podržavaju jedan takav pristup u kojem je došlo do jedne potpuno nenormalne situacije u kojoj je maltene Vlada postala ustvari šef neformalni Skupštini - rekao je.

Umjesto da bude obrnuto jer, dodaje, Skupština bi trebalo da je poslodavac Vladi.

"Oni su tu uveli kao praksu u posljednjem mandatu zato što nemaju snage da se suoče sa kritikama iz opozicije. Nažalost, postavili su prilično nekompetentne ministre na pozicije koji se na neki način boje doći na same sjednice i položiti račun. Pomogle su im u tome, odnosno saučesnici su, kolege iz pozicije koje su, da kažem, uništili transparentnost rada Vlade. Sada se Vlada na neki način osilila, dala sebi takvu vrstu luksuza da oni imaju kao pravo da ne dolaze na same sjednice - govori Dević za !Odgovor.

Ističe da ovakav odnos nije zabilježen u radu Skupštine i Vlade KS.

- Mi smo imali ukupno mislim 29 sjednica. Od tih 29 mislim da je on na početku bio samo kada su se podizali oni krediti gdje on nije bio izložen nikakvim problemima. Mi smo svi podržavali te kredite, za rekonstrukciju pruge i za nabavku trolejbusa i tramvaja. Smatrali smo da je OK politika da se nešto desi u saobraćaju. Čim smo mi počeli ispred Kluba SDA, a i drugi zastupnici, da postavljamo pitanja utroška tih sredstava on je prestao da dolazi. On je šampion u nedolasku na same sjednice - ukazuje Dević.

Izbjegavanje ključnih pitanja

Mišljenja je da se ministar saobraćaja KS ponaša najneozbiljnije.

- On ustvari i jeste na neki način bio neformalni centar moći u toj Vladi da je sebi dozvolio takvu vrstu luksuza, odnosno takvo ponašanje - zaključuje.

Zastupnica Demokratske fronte u Skupštini KS Vedrana Vujović ocjenjuje da je Šteta praktično neviđen ministar u Skupštini Kantona Sarajevo.

- Na sjednicama Skupštine pojavljivao se samo u nekoliko navrata, kada je preuzimao mandat ministra. Njegovo neprisustvo na posljednjoj sjednici najbolji je pokazatelj da je i sam svjestan da ostaje na funkciji ministra saobraćaja, te da ostavke premijera i Vlade Kantona Sarajevo u praksi zapravo nema - navodi.

Naglašava da je, pod izgovorom da je „na terenu“, ministar Šteta tokom cijelog mandata izbjegavao i Skupštini Kantona Sarajevo i javnosti da odgovori na ključna pitanja.

- Kakvo je stvarno stanje u javnom saobraćaju, kako se troši javni novac i zašto tokom cijelog mandata nismo dobili izvještaje o radu GRAS-a, naročito nakon posljednje tramvajske nesreće? Osim nekoliko patetičnih medijskih nastupa u prethodnom periodu, ministar Šteta očito nije spreman preuzeti stvarnu odgovornost niti podnijeti bilo kakav račun građanima Kantona Sarajevo - zaključila je.