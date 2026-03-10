Spisateljica Dženana Glavinić: Najdraži grad mi je onaj u kojem je dom i ljubav

Ime i prezime: Dženana Glavinić.

Datum i mjesto rođenja: 18. septembar 1988., Tuzla.

Šta prvo uradite kad se probudite: Nahranim mačku.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pisala bih knjige i putovala svijetom s fotoaparatom. Ne bih više nikada sputavala svoju kreativnost.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prevodilac.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Uh, analitičar u meni pita zašto idem na pusto ostrvo i koliko dugo ću ostati, haha. Instinktivno bih ponijela nož.

Šta gledate na televiziji: Dobar thriller ili neku Netflix "limunadu".

Šta Vas nervira: Licemjerje i pesimizam.

Najdraži grad: Onaj u kojem je dom i moji ljudi.

Najbolji poklon koji ste dobili: Vrijeme - u svakom smislu te riječi.

Čega se plašite: Prevelikog ega, jer on često udalji čovjeka od ljudi.

S kim najradije pijete kafu: Ujutro, sama, s ćejfom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bijela.

Ko Vam je uzor: Učim sama i otkrivam svijet.

Najdraži pisac: Volim oštrinu i provokativnost kod Vedrane Rudan, i nježniju i poetskiju u izrazu Martinu Mlinarević-Sopta. Valjda jer i sama koketiram između ta dva stila.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila bih sve ratove, uništila naoružanja, nahranila gladnu djecu.

Omiljeni muzičar ili bend: Đorđe Balašević i Halid Bešlić.

Omiljena pjesma: Nemam pjesmu, ali imam stih: "...da se kući vratim ranije...".

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Koraci duše moje" - Jasminka Šahinagić.

Tim za koji navijate: Nemam.

Omiljena narodna izreka: Ko rano rani, dvije sreće grabi.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Nemam.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Island i Farska ostrva.