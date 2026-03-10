Stanje na putevima: Mogući odroni zemlje i kamenja zbog padavina

U Bosni i Hercegovini kolovozi su jutros vlažni ili mjestimično mokri. Upozorava se na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, zbog lokalnih padavina i temperaturnih oscilacija u pojedinim krajevima srednje Bosne i u Hercegovini.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.