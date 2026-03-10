Umjereno oblačno vrijeme danas, mogući povremeni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 07.00 sati: Drvar, Sokolac -3; Bjelašnica -2; Livno -1; Bijeljina, Bugojno 0; Banja Luka, Prijedor, Sanski Most, Tuzla, Zenica 2; Doboj, Ivan-sedlo, Sarajevo, Srebrenica 3; Bihać 5; Gradačac 6; Mostar i Trebinje 9 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 950 hPa, za 8 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 13 do 19 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura zraka oko 15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.