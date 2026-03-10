Počeli radovi na putu Ustiprača – Rogatica: Gradi se privremena zaobilaznica

Na magistralnom putu između Ustiprača i Rogatica započeli su pripremni radovi za izgradnju privremene zaobilaznice koja će služiti kao alternativni pravac tokom rekonstrukcije mosta na rijeci Prača, na lokalitetu Sastavci.

Prema dostupnim podacima, planirana je izgradnja zaobilaznice dužine oko 360 metara. U sklopu radova bit će postavljen i privremeni željezni most nosivosti do 50 tona, kojim će tokom rekonstrukcije moći saobraćati i putnička i teretna vozila.

Radove na izgradnji zaobilaznice izvodi kompanija Romanijaputevi, dok će u obnovi mosta učestvovati i firma Hering iz Široki Brijeg.

Most na ovoj dionici već duže vrijeme nalazi se u veoma lošem stanju. Saobraćaj se trenutno odvija jednom trakom uz posebnu signalizaciju, uz ograničenje brzine na 30 kilometara na sat, dok je prolazak teretnih vozila težih od 30 tona zabranjen.

Stanje zabrinjavajuće

Vozači koji svakodnevno prolaze ovom rutom upozoravaju da je stanje mosta zabrinjavajuće i ističu da bi, bez pravovremene sanacije, moglo doći do ozbiljnih problema u odvijanju saobraćaja.

Vrijednost projekta rekonstrukcije procjenjuje se na više od milion konvertibilnih maraka. Direktor preduzeća Romanijaputevi, Mirko Pandurević, kazao je da tokom radova postoji mogućnost pojave dodatnih zahvata koji nisu predviđeni prvobitnim projektom.

- Projekat rekonstrukcije mosta vrijedi nešto više od milion maraka, što i nije velika cifra za ovakve radove. Očekujemo da će nadzor i investitor imati razumijevanja ukoliko se tokom izvođenja pojave dodatni elementi koji nisu obuhvaćeni projektom - rekao je Pandurević.

Radovi se realiziraju u trenutku kada je stanje putne infrastrukture u istočnoj Bosni ponovo u fokusu javnosti. Ovaj dio zemlje godinama se suočava s dotrajalim mostovima, oštećenim magistralnim putevima i čestim saobraćajnim ograničenjima.

Sanacija otežana

Situacija je dodatno otežana nakon što je početkom februara zbog lošeg stanja zatvoren most na dionici između Foča i Trnovo, zbog čega je saobraćaj preusmjeren upravo na pravac Ustiprača – Rogatica, koji je sada postao jedna od važnih alternativnih veza prema Sarajevo.

Ministar saobraćaja Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da se trenutno provodi analiza stanja mostova izgrađenih prije više od pedeset godina.

- Radimo studiju o stanju svih mostova starijih od 50 godina i planiramo poduzeti mjere za njihovu rekonstrukciju. Danas plaćamo cijenu dugogodišnje nebrige, jer je rekonstrukcija na ovoj dionici zaustavljena još 2012. godine - rekao je Stevanović.

Radovi kod Sastavaka predstavljaju važan korak u sanaciji jednog od oštećenih mostova, ali i podsjećaju na dugogodišnje zanemarivanje putne infrastrukture u istočnoj Bosni. Stručnjaci upozoravaju da bi, bez sistemskog ulaganja u obnovu puteva i mostova, pojedini dijelovi ovog regiona mogli biti suočeni s ozbiljnom saobraćajnom izolacijom.