Advokatica Vasvija Vidović pravosnažno osuđena na šest mjeseci zatvora

Advokatica Vasvija Vidović je pravosnažno osuđena za šest mjeseci zbog pomaganja u skrivanju dokaza tada uhapšenom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu.

- Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je nakon održanog pretresa donijelo, a 10.3.2026. godine javno objavilo drugostepenu presudu u krivičnom predmetu protiv optužene Vasvije Vidović, kojom je optužena Vasvija Vidović oglašena krivom što je radnjama opisanim u izreci presude počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 236. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Sud je optuženoj izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci, u koju kaznu se optuženoj uračunava vrijeme lišenja slobode u vezi s krivičnim djelom, od 18.12.2023. godine do 20.12.2023. godine.

Optužena je oglašena krivom što je 18.12.2023. godine, oko 18:00 sati, nakon što je pristupila u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, kao branilac tada osumnjičenog R. D., te kada je osumnjičenom R. D. omogućeno da bez prisustva policijskih službenika nasamo komunicira s optuženom Vasvijom Vidović kao braniocem, u posebnoj prostoriji Državne agencije za istrage i zaštitu, svjesna svojih protupravnih radnji i htijući to, a nakon što je R. D. iz torbe koju je držao kod sebe, izvadio mobilni telefon te isti pružio prema njoj, optužena Vasvija Vidović svjesna i znajući da navedeni mobilni telefon treba biti privremeno oduzet po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i da isti služi dokazivanju u krivičnom postupku protiv R. D., na njoj poznat način preuzela telefon i sakrila u svoju torbu, s ciljem da skrivanjem mobilnog telefona koji služi dokazivanju znatno oteža dokazivanje protupravnih radnji u krivičnom postupku protiv R. D. pred Sudom Bosne i Hercegovine. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Podsjećanja radi, prvostepenom presudom od 5.2.2025. godine, optužena Vasvija Vidović oglašena je krivom da je radnjama opisanim u činjeničnom dijelu izreke presude počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 236. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za koje djelo joj je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Protiv navedene presude žalbu su izjavili Tužilaštvo BiH i odbrana optužene. Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je, uvažavanjem zajedničke žalbe odbrane optužene, rješenjem od 9.10.2025. godine, ukinulo navedenu presudu, te odredilo održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.