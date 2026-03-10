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SUD BIH

Advokatica Vasvija Vidović pravosnažno osuđena na šest mjeseci zatvora

Vidović je osuđena zbog pokušaja iznošenja telefona tada uhapšenom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu

Vasvija Vidović. Fena

B. S.

10.3.2026

Advokatica Vasvija Vidović je pravosnažno osuđena za šest mjeseci zbog pomaganja u skrivanju dokaza tada uhapšenom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu.

- Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je nakon održanog pretresa donijelo, a 10.3.2026. godine javno objavilo drugostepenu presudu u krivičnom predmetu protiv optužene Vasvije Vidović, kojom je optužena Vasvija Vidović oglašena krivom što je radnjama opisanim u izreci presude počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 236. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Sud je optuženoj izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci, u koju kaznu se optuženoj uračunava vrijeme lišenja slobode u vezi s krivičnim djelom, od 18.12.2023. godine do 20.12.2023. godine.

Optužena je oglašena krivom što je 18.12.2023. godine, oko 18:00 sati, nakon što je pristupila u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, kao branilac tada osumnjičenog R. D., te kada je osumnjičenom R. D. omogućeno da bez prisustva policijskih službenika nasamo komunicira s optuženom Vasvijom Vidović kao braniocem, u posebnoj prostoriji Državne agencije za istrage i zaštitu, svjesna svojih protupravnih radnji i htijući to, a nakon što je R. D. iz torbe koju je držao kod sebe, izvadio mobilni telefon te isti pružio prema njoj, optužena Vasvija Vidović svjesna i znajući da navedeni mobilni telefon treba biti privremeno oduzet po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i da isti služi dokazivanju u krivičnom postupku protiv R. D., na njoj poznat način preuzela telefon i sakrila u svoju torbu, s ciljem da skrivanjem mobilnog telefona koji služi dokazivanju znatno oteža dokazivanje protupravnih radnji u krivičnom postupku protiv R. D. pred Sudom Bosne i Hercegovine. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Podsjećanja radi, prvostepenom presudom od 5.2.2025. godine, optužena Vasvija Vidović oglašena je krivom da je radnjama opisanim u činjeničnom dijelu izreke presude počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 236. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za koje djelo joj je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Protiv navedene presude žalbu su izjavili Tužilaštvo BiH i odbrana optužene. Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je, uvažavanjem zajedničke žalbe odbrane optužene, rješenjem od 9.10.2025. godine, ukinulo navedenu presudu, te odredilo održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja. 

# VASVIJA VIDOVIĆ
# SUD BIH
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