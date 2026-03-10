Vlada FBiH krenula stopama Vlade RS: Nema oplate, samo milioni novog duga

Vlada FBiH krajem februara odlučila je da se zaduži za 400 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa kako bi obezbijedila novac za finansiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim federalnim budžetom.

Ekonomski stručnjak i federalni zastupnik Admir Čavalić za „Avaz“ je kazao da je ovo sasvim očekivano ako uzmete u obzir da se 25 posto federalnog budžeta naslanja na novi dug, dakle više od dvije milijarde KM Federacija BiH se planira zadužiti u ovoj godini.

- Ovo 400 miliona je prvi paket i znamo da će ići još 800 miliona na Londonskoj berzi do kraja godine. U tom slučaju do kraja godine možemo očekivati jo možda dva paketa od 400 miliona – kazao je Čavalić.

Likvidnost budžeta

Čavalić je potvrdio da ovo nije razvojno zaduženje, te da uglavnom sve ide u tekuću budžetsku potrošnju, kako bi budžet bio likvidan.

- Ovo je isti scenarij kao RS samo s par godina kasnije. Ovo je rekordan budžet po jednom indikatoru, a to je da 25 posto, odnosno 2,3 milijarde KM čini novi dug, ne otplata postojećeg već novi dug. Federacija o pitanju duga ide putem RS i slijedi taj trend zaduživanja. Jedino što mogu da urade kako bi sanirali problem likvidnosti jesu ovakva zaduživanja. Ove dugove vraćat će oni koji budu u narednom mandatu – istakao je Čavalić.