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SKANDALOZNO

Vlada FBiH krenula stopama Vlade RS: Nema oplate, samo milioni novog duga

Ovo je rekordan budžet po jednom indikatoru, a to je da 25 posto, odnosno 2,3 milijarde KM čini novi dug, ne otplata postojećeg već novi dug

Odluka donesena prošlog mjeseca. Fena

Piše: Mirela Pekušić

10.3.2026

Vlada FBiH krajem februara odlučila je da se zaduži za 400 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa kako bi obezbijedila novac za finansiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim federalnim budžetom.

Ekonomski stručnjak i federalni zastupnik Admir Čavalić za „Avaz“ je kazao da je ovo sasvim očekivano ako uzmete u obzir da se 25 posto federalnog budžeta naslanja na novi dug, dakle više od dvije milijarde KM Federacija BiH se planira zadužiti u ovoj godini.

- Ovo 400 miliona je prvi paket i znamo da će ići još 800 miliona na Londonskoj berzi do kraja godine. U tom slučaju do kraja godine možemo očekivati jo možda dva paketa od 400 miliona – kazao je Čavalić.

Likvidnost budžeta

Čavalić je potvrdio da ovo nije razvojno zaduženje, te da uglavnom sve ide u tekuću budžetsku potrošnju, kako bi budžet bio likvidan.

- Ovo je isti scenarij kao RS samo s par godina kasnije. Ovo je rekordan budžet po jednom indikatoru, a to je da 25 posto, odnosno 2,3 milijarde KM čini novi dug, ne otplata postojećeg već novi dug. Federacija o pitanju duga ide putem RS i slijedi taj trend zaduživanja. Jedino što mogu da urade kako bi sanirali problem likvidnosti jesu ovakva zaduživanja. Ove dugove vraćat će oni koji budu u narednom mandatu – istakao je Čavalić.

Rok dospijeća

FBiH će se zadužiti putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 40 miliona KM, a rok dospijeća je devet mjeseci. Dodatno, FBiH se zadužuje za 120 miliona KM s rokom dospijeća od šest mjeseci, zatim za 40 miliona KM s rokom dospijeća od godinu, pa za 80 miliona KM s rokom dospijeća od tri godine, te za 50 miliona KM s rokom dospijeća od pet godina, za 40 miliona s rokom dospijeća od sedam godina i za 30 miliona KM s rokom dospijeća od 10 godina.

Prodaja trezorskih zapisa bit će vršena putem aukcije na Sarajevskoj berzi, a, prema riječima Čavalića, očekuje se da će najveći dio kupaca činiti banke, odnosno bankarski sektor FBiH.

# ZADUŽENJE
# VLADA FBIH
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